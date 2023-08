Os espanhóis do KM77 continuam a submeter todos os carros novos no mercado ao teste do alce, que na prática é uma manobra de esquiva que reproduz a necessidade de um condutor se desviar de um obstáculo que lhe surge pela frente, seja outro veículo ou uma criança a correr atrás de uma bola, para depois regressar rapidamente e em segurança à sua faixa de rodagem. Desta vez foi o Porsche Taycan GTS que foi submetido à atenção dos avaliadores.

O GTS não é o mais potente dos Taycan, colocando-se acima da versão base (RWD) e do 4S, mas abaixo dos Turbo e Turbo S, o primeiro com 680 cv e o segundo com 761 cv, mas apenas durante 2,5 segundos, caso o condutor recorra ao Launch Control que lhe dá acesso à função boost. O Taycan GTS monta dois motores, um por eixo, que lhe garantem 517 cv, valor que pode subir para 598 cv com o boost. Mas o seu carácter desportivo não perde para os topo de gama, uma vez que também pode usufruir da mesma suspensão activa PASM e do eixo traseiro direccional, similar ao que a Renault monta no Austral e no Megane e que apresenta evidentes vantagens numa manobra de esquiva como esta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O Taycan GTS revelou um comportamento equilibrado e previsível, como é de esperar de um construtor com a tradição da Porsche, mas a maior velocidade a que conseguiu executar a manobra de esquiva sem tocar nos cones foi a 78 km/h (velocidade de entrada), igualando assim a conseguida anteriormente pelo Taycan Turbo S. Com pneus largos e premium (com muita aderência), suspensão activa e rodas traseiras direccionais, continua a não ser um bom valor, batendo o eléctrico mais barato do mercado por apenas 1 km/h. Referimo-nos ao Dacia Spring, que evitou o alce a 77 km/h.

Se está a pensar que o Dacia tem vantagens por ser mais estreito, é bom recordar que os Model 3 e Model Y realizaram o teste do alce a 83 km/h, uma diferença impressionante, tanto mais que este é também o valor recorde alcançado pelos jornalistas do KM77. E nenhum destes modelos tem suspensões activas ou eixo posterior direccional.