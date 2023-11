Apesar de existirem inúmeras vantagens e benefícios na utilização de algumas tecnologias, nos últimos anos tem sido o lado sombrio a ser cada vez mais estudado e difundido, coincidindo sobretudo com o advento das redes sociais e, mais recentemente, da inteligência artificial (IA). Entre os malefícios comummente apontados à tecnologia contam-se questões relacionadas com a privacidade, saúde física e mental, alterações no mercado de trabalho e até das relações sociais, para só mencionar alguns. Felizmente, há cada vez mais projetos destinados a orientar a utilização da tecnologia para a redução de desigualdades, promovendo a inclusão social. Se por acaso tem um projeto deste tipo, fique connosco até ao fim do artigo, onde lhe damos conta do Crédito Credibom que o poderá ajudar a ajudar.

Ameaças à privacidade e cibersegurança

É dos temas mais preocupantes no que diz respeito ao uso de tecnologias, já que estas levantam sérias questões relacionadas com a privacidade. De acordo com o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), os números de incidentes de cibersegurança e de cibercrimes em Portugal continuaram a aumentar em 2022, com o ano a ficar marcado sobretudo por ataques de ransomware (uma espécie de “rapto informático”) que acabaram muitas vezes em divulgação de dados privados. Além disso, registaram-se também inúmeros crimes de cibersabotagem, phishing/smishing/vishing (quando os criminosos tentam obter informação confidencial através de e-mail, SMS ou chamada telefónica, respetivamente), burlas online e comprometimento de contas/tentativa de login. Violação de dados, roubo de identidade e vigilância criminosa através de dispositivos ligados à Internet, estão também entre as principais preocupações.

Impacto profundo na saúde física

O tempo prolongado que passamos a usar dispositivos eletrónicos e o sedentarismo que isso implica são causa de diversos problemas de saúde. Entre os principais destacam-se os problemas de visão causados pela exposição a ecrãs (a síndrome da visão do computador é um exemplo), mas também distúrbios do sono, alterações músculo-esqueléticas e obesidade para mencionar apenas alguns. Quanto à obesidade, importa realçar que há ampla evidência científica a relacionar o tempo de ecrã e o excesso de peso, sendo que foram já levados a cabo diversos ensaios clínicos em ambiente real onde ficou demonstrado que a redução do tempo de exposição a dispositivos eletrónicos contribuiu para um menor ganho de peso em crianças.

Saúde mental sob forte ameaça

O impacto que as tecnologias têm na saúde mental, sobretudo dos mais novos (mas não só), está cada vez mais documentado e deve ser tido em conta. Vários estudos mostram a existência de relação entre o uso de redes sociais e sintomas de depressão e ansiedade, além de que se tem vindo a perceber que o facto de se estar constantemente ligado pode causar questões do foro psicológico, como a criação de expectativas de satisfação instantânea, problemas de concentração, baixa autoestima, narcisismo, perturbações do sono e stress, entre outras. Os problemas de adição à tecnologia são também cada vez mais frequentes, com destaque para o vício do jogo online e para fenómenos como o FOMO (Fear of Missing Out, quando há um grande medo de se estar a perder algo de interessante pelo facto de não se estar online), entre outros.

Relações sociais em transformação

Ainda que pareça um paradoxo, a verdade é que a possibilidade de contacto ininterrupto gera desconexão social. Isto porque quem passa muito tempo a utilizar plataformas digitais, nomeadamente para o estabelecimento e manutenção de relações, pode acabar por substituir as interações presenciais, o que acaba por interferir no desenvolvimento de relacionamentos significativos, reduzindo a empatia e a inteligência emocional.

Desigualdade, problemas laborais e éticos

Os avanços tecnológicos, como a automação inteligente e a IA, têm o potencial de substituir trabalhadores em determinadas tarefas, o que pode causar perturbações no mercado de trabalho, nomeadamente, em termos de desemprego e problemas de requalificação de pessoas que realizam trabalho manual ou repetitivo. Como tal, a tecnologia pode ser causa de desigualdade, problemas laborais e dilemas éticos.

O outro lado da mesma moeda

Mas se é verdade que as desvantagens da tecnologia existem e não podem ser escamoteadas, não é menos verdade que as vantagens também são muitas. E revelam-se cada vez mais no âmbito da igualdade e inclusão. Por exemplo, em termos laborais, a tecnologia é crescentemente garantia de inclusão, uma vez que diversas soluções que estão a ser desenvolvidas e implementadas pelas organizações oferecem aos empregadores as ferramentas de que estes necessitam para terem acesso a um conjunto de talentos que represente verdadeiramente a sociedade em que operam, nomeadamente, em termos de género, orientação sexual, idioma, raça, história e percurso de vida, etc.

Mas porque é que isto é particularmente importante? Além da óbvia dimensão social, há cada vez mais estudos a revelarem que as empresas menos diversificadas são frequente e consistentemente ultrapassadas pelas suas concorrentes mais inclusivas. Isto porque através da implementação de práticas sólidas de diversidade e inclusão numa empresa, existe potencial para aumentar a criatividade, promover um bom ambiente de trabalho, gerar boa reputação e contribuir para o aumento da produtividade. ​Ou seja, além de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária, a inclusão favorece também o bom desempenho das organizações em geral.

A tecnologia como ferramenta de inclusão e “arma do bem”

Importa sobretudo reconhecer que a tecnologia tem desempenhado um papel importante – nalguns casos, decisivo – no que diz respeito à inclusão. São disso exemplo as inúmeras ferramentas digitais, aplicações e dispositivos que têm vindo a ser desenvolvidos com o objetivo de contribuir para a melhoria da acessibilidade e mobilidade, por exemplo, fazendo uma grande diferença na vida das pessoas, em especial das que apresentam necessidades especiais.

Um exemplo disto mesmo é a aplicação Dreamwaves, uma solução de navegação baseada em Realidade Aumentada Sonora, destinada a ajudar pessoas com deficiência visual, mas que também pode ser utilizada por idosos, ciclistas, motociclistas ou até turistas em visita a uma cidade que desconhecem. Na prática, este é um método de navegação inovador, que ajuda o utilizador a percorrer um percurso definido, bastando para tal ouvir conteúdo com som 3D sobre o espaço em questão. O utilizador deve usar auscultadores e, sem precisar de olhar para o ecrã do telemóvel, consegue seguir as orientações fornecidas por áudio espacial.

Outro exemplo é a aplicação seamlessCARE Empathic que, através do recurso a IA, ajuda a interpretar a vocalização de quem tem a capacidade de comunicação afetada. Em termos concretos, ajuda a perceber as emoções e os estados de espírito de pessoas que não conseguem expressar-se (por terem sofrido um AVC, por exemplo) graças à interpretação das suas vocalizações feita por tecnologia inovadora. Ao atenuar as dificuldades de comunicação, melhora substancialmente a qualidade de vida da pessoa afetada e os cuidados que lhe são prestados passam a ser mais adaptados à sua realidade.

Empreender e inovar para melhor incluir

São muitas as necessidades que ainda estão por responder no domínio da inclusão social, pelo que se por acaso tem uma ideia para desenvolver, avance! Com as diversas possibilidades de crédito disponibilizadas pelo Banco Credibom, deixa de haver desculpas para não contribuir para um mundo melhor e mais inclusivo.

Com o crédito pessoal Credibom poderá tornar o seu projeto realidade, bem como ajudar um grupo de cidadãos a sentirem-se mais integrados, vistos e acolhidos em sociedade. Com um financiamento de até 75 mil euros, o crédito pessoal disponibiliza uma TAN de 5,99% a 9,70%, e uma TAEG de 8,54% a 13,58%. De realçar que o Banco oferece flexibilidade na escolha da data do débito da prestação e prazos de pagamento de 24 a 84 meses, permitindo-lhe margem para a melhor gestão das suas contas.

Agora que já sabe que é possível, está na hora de ir buscar aquele projeto que guardou na gaveta e seguir em frente. O Banco Credibom estará ao seu lado para garantir que nada falha.