Na mesma semana que começa o fim de The Crown, na Netflix, a Apple TV+ estreia uma produção que deve muito a outro (gigantesco) sucesso da concorrente de streaming: Stranger Things. A aventura juvenil mas não só entre monstros e mundos paralelos ficou a dever-nos um final neste ano, brinde que a greve dos argumentistas adiou. E, sem conclusão, vale a pena começar algo de novo em 2023 que inclua criaturas pouco saudáveis e de enormes dimensões e fenómenos difíceis de explicar. Eis Monarch: Legacy Of Monsters, série desenvolvida por Chris Black e Matt Fraction, parte do “MonsterVerse” — sim, isso existe — que inclui os remakes recentes de Godzilla, King Kong e que até já tinha invadido a televisão com a série de animação Skull Island (estreou-se há uns meses na Netflix). Godzilla é o monstro em destaque nesta nova série, porque parte da fundação de Monarch assenta nos eventos do filme de 2014, quando o lagartão destruiu São Francisco.

Comecemos pelo óbvio: o que é a Monarch? Parte organização secreta que pretende salvar o mundo destes monstros, parte entidade burocrática que parece praticar o mal só porque sim, a Monarch instala-se desde os momentos inicias no ADN da série (ou não estivesse no título) e tem uma presença difusa nos primeiros oito episódios desta temporada (ao todo serão dez, mas antes da estreia só foram disponibilizados oito à imprensa). Existe a história da fundação, que surge em todos os episódios em flashback, com as aventuras do trio formado por Lee Shaw (Wyatt Russell, filho de Kurt Russell), Keiko (Mari Yamamoto) e Bill (Anders Holm). Durante os anos 1950, o trio anda à cata de fenómenos estranhos até que dão de caras com um destes titãs (nome que atribuem a estas criaturas gigantes). Godzilla surge em alguns momentos, piscando o olho ao seu nascimento no cinema (1954), tornando-se central por ser a referência maior.

[o trailer de “Monarch: Legacy of Monsters”:]

