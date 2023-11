Um cruzamento de artistas, sonoridades e públicos diferentes, ao abrigo de um Centro Cultural Belém que se quer afirmar como “um chão comum”. Assim se descreve de forma sucinta a vontade do festival de música Belém Sound Check, o novo evento musical organizado pelo CCB, que terá lugar entre os dias 21 e 24 de março do próximo ano e trará ao centro cultural nomes como Patti Smith (com o Soundwalk Collective), Camané, Maria João e Amaro Freitas, entre outros.

O evento decorrerá em formato bienal, numa proposta que tem vindo a ser planeada pela direção do CCB há algum tempo. De acordo com Fernando Luís Sampaio, um dos programadores responsáveis pelo cartaz, o nome Sound Check reflete uma vontade de explorar horizontes musicais. “Este atravessar de territórios, alguns dos quais ainda nem têm nome específico, será a marca de água do festival, que vai estar muito atento aos novos músicos e à exploração de territórios sonoros”, disse à comunicação social esta quinta-feira durante a apresentação do evento.

O cartaz da primeira edição foi pensado por forma a juntar num mesmo teto cultura erudita e popular – facto que está espelhado na lógica de programação, sem sobreposição de concertos e com um misto de artistas e sonoridades.

