O presidente do Benfica, Rui Costa, considerou quinta-feira que Telma Monteiro é uma lutadora e disse esperar que a judoca recupere da lesão que sofreu num joelho recentemente.

“A Telma Monteiro está a fazer a recuperação, esperando nós que seja o mais rápido possível. É uma lutadora, é uma lutadora dos dois sentidos da palavra. É uma lutadora enquanto judoca, mas, acima de tudo, enquanto mulher. É uma lutadora e nós temos a esperança de que ela possa recuperar o mais rapidamente possível para estar em forma o mais rapidamente possível”, disse Rui Costa, à margem da Cerimónia Olímpica, em Lisboa.

Telma Monteiro sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior, no seu primeiro combate nos Europeus de Montpellier, no início do mês, que a obriga a ser operada.

A judoca, que completa 38 anos em dezembro, tem o mais vasto palmarés da modalidade em Portugal, com um bronze olímpico no Rio2016, quatro títulos de vice-campeã mundial, seis de campeã europeia e numerosas medalhas, muitas das quais no circuito internacional.

Após os Jogos de Tóquio2020, realizados em 2021, Telma Monteiro revelou a vontade de continuar no circuito e apurar-se para Paris2024.