O diretor-executivo da OpenAI, empresa que criou o Chat GPT, foi despedido do cargo, revelou a própria empresa num comunicado divulgado esta sexta-feira em que anuncia uma mudança de liderança.

Será a atual diretora de tecnologia, Mira Murati, a assumir o cargo de diretora-executiva interina da OpenAI após o afastamento de Sam Altman. “Está a decorrer um processo para identificar um sucessor permanente”, refere a empresa no comunicado.

Sobre os motivos da demissão, pode ler-se: “A saída do Sr. Altman surge na sequência de um processo de revisão deliberada por parte do conselho, que concluiu que ele não era consistentemente sincero nas suas comunicações com o conselho, prejudicando a sua capacidade de exercer as suas responsabilidades. O conselho já não confia na sua capacidade para continuar a liderar a OpenAI”.