A chinesa ByteDance comprou a Oladance, uma startup que fabrica auriculares sem fios. A aquisição, mais um sinal de que a tecnológica está interessada no mundo do hardware, terá rondado os 50 milhões de dólares, cerca de 46 milhões de euros à conversão atual.

A notícia é avançada pela Bloomberg, citando fontes com conhecimento das negociações. A Oladance vende os auriculares sem fios em vários mercados e é liderada por uma equipa de engenheiros vindos da conhecida marca de áudio Bose. A equipa vai transitar para a ByteDance.

A aquisição revela que a ByteDance, que além do TikTok tem várias plataformas, incluindo a empresarial Lark, quer chegar também ao hardware. Não seria a primeira movimentação do género de uma gigante de redes sociais. A Meta começou pelos óculos de realidade virtual, tentou o gadget para videochamadas Portal e, desde há uns anos, tem uns óculos inteligentes em parceria com a Ray Ban. Também a Snap criou uns óculos, chamados Spetacles, que conseguem captar conteúdo para partilhar conteúdo no Snapchat.

De acordo com as fontes ouvidas pela Bloomberg, a equipa de gestão da ByteDance acredita que o mundo dos wearables poderá ser um caminho para os serviços de inteligência artificial (IA) generativa. Nos EUA, algumas startups, como a Humane com o AI Pin, estão a testar alternativas com recurso à IA. Até agora, as análises feitas ao AI Pin, um gadget descrito como um telefone sem ecrã, têm sido geralmente negativas.

Não é a primeira vez que a ByteDance faz aquisições de empresas de hardware: em 2021, comprou a Pico, uma fabricante de headsets de realidade virtual, mas no ano passado eliminou o negócio.

A Oladance é a responsável pela série de auriculares OWS, com preços entre os 130 e os 230 dólares, dependendo da versão.