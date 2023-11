Os números são simples: 10 jogos, 10 vitórias, 36 golos marcados e dois sofridos. Pela primeira vez, a Seleção Nacional terminou uma fase de qualificação só com vitórias e garantiu o apuramento direto para o Euro 2024 através do primeiro lugar do Grupo J, assegurando desde já a presença no Pote 1 do sorteio do próximo dia 2 de dezembro.

Com o feito concluído este domingo, Portugal torna-se a oitava seleção a terminar uma qualificação para um Europeu só com vitórias — depois de França (1992 e 2004), República Checa (Euro 2000), Alemanha (Euro 2012), Espanha (Euro 2012), Inglaterra (Euro 2016), Itália (Euro 2020) e Bélgica (Euro 2020 e também com Roberto Martínez). Neste momento e no atual apuramento, só França pode igualar o registo português, já que leva sete vitórias em sete jogos disputados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Para além dos triunfos, a Seleção Nacional também fez história no capítulo dos golos — tanto marcados como sofridos. Com os golos de Bruno Fernandes e Ricardo Horta este domingo, Portugal chegou aos 36 em toda a qualificação, o melhor registo de sempre e mais um do que no apuramento para o Mundial 2006, quando marcou 35. Ao mesmo tempo, só sofreu dois, ambos apontados pela Eslováquia, o que também é o melhor registo alguma vez alcançado.

Registos históricos de ????????Portugal numa fase de qualificação:

1.ª vez que termina 100% vitorioso????

1.ª vez que conquista 10 vitórias????

36 golos: melhor registo de sempre????

2 golos sofridos: melhor registo de sempre???? pic.twitter.com/ShpDcRFwAG — Playmaker (@playmaker_PT) November 19, 2023

Já depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Ricardo Horta foi um dos porta-vozes da equipa. “Um feito histórico, nunca tínhamos conseguido 10 vitórias. Era o principal objetivo. Começámos bem a fase de qualificação e acabámos muito bem também. É isto que podem esperar da nossa equipa. Sempre que jogamos pela Seleção tentamos ajudar o máximo possível. Calhou-me fazer o segundo golo e dar tranquilidade ao jogo. Não gostaria de estar na pele do selecionador, temos muita qualidade. Há muitos jogadores que não estão aqui e têm muita qualidade”, defendeu o avançado do Sp. Braga.

Nas 2 fases de qualificação para o Campeonato da Europa em que participou, Roberto Martinez terminou sempre 100% vitorioso:

???????? Euro 2020

???????? Euro 2024 pic.twitter.com/ngkqEjNC0o — Playmaker (@playmaker_PT) November 19, 2023

“Sabemos que no Europeu só estão as grandes seleções, jogos de alto nível. Foi uma preparação esplêndida para chegarmos ao Europeu no melhor nível e vencê-lo, que é o objetivo”, completou. Já João Palhinha, que foi titular este domingo, contra a Islândia, classificou o apuramento como “perfeito”. “Algo histórico e foi o que nos deu esta motivação. A forma como encarámos estes últimos jogos foi com o objetivo de fazer história. Todo o grupo, o staff, a equipa técnica estão de parabéns. Queremos chegar ao Europeu na máxima força para dar uma grande resposta e tentar concretizar o nosso sonho”, disse o médio do Fulham.

“Agora queremos fazer um excelente Europeu. Temos talento individual e coletivo, isso não nos falta. O sumo está todo aqui. É aproveitar tudo isso que temos, inclusivé quem fica de fora. É um grande orgulho estar neste lote de jogadores e é possível ir longe no Europeu”, concluiu.