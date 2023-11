A Microsoft contratou Sam Altman, o co-fundador da empresa que criou a plataforma ChatGPT (a OpenAI), para dirigir “uma nova equipa de pesquisa avançada em inteligência artificial”. Este é o gestor que foi despedido, recentemente, pela administração da OpenAI – empresa, que, entretanto, já nomeou Emmett Shear (ex-Twitch) como novo diretor-executivo para substituir Altman.

A notícia foi confirmada por Satya Nadella, presidente da Microsoft, através da rede social X (antigo Twitter). Além de Sam Altman, a Microsoft também contratou Greg Brockman, outro co-fundador da OpenAI.

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…

— Satya Nadella (@satyanadella) November 20, 2023