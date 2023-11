Pedro Nuno Santos deverá vencer José Luís Carneiro, tornando-se o próximo líder do PS. Derrotaria também Luís Montenegro, presidente do PSD, caso as eleições legislativas fossem realizadas agora e não a 10 de março, como anunciado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Estas são as principais conclusões do barómetro da Intercampus o Negócios, CM e CMTV, publicado esta terça-feira.

A sondagem tem por base um trabalho de campo que decorreu de 14 a 17 de novembro, já depois de António Costa se ter demitido e de Marcelo Rebelo de Sousa ter anunciado que o país iria para eleições antecipadas.

Questionados sobre quem vai ganhar as eleições para líder do PS — que estão agendadas para 15 e 16 de dezembro — 53,3% dos inquiridos aponta Pedro Nuno Santos como sucessor de António Costa. Apenas 14,5% elegem o ex-ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro. Cerca de um terço dos inquiridos (32,2%) mostram-se indecisos.

Pedro Nuno Santos também leva a melhor sobre Montenegro, com 35,9% a acreditar que será ele o melhor primeiro-ministro, contra 30,7% que optam pelo atual líder do PSD. Luís Montenegro volta a sair derrotado por José Luís Carneiro, ainda que a diferença seja menor — 34,2% contra 30,4%. A taxa de indecisos é considerável: 33,4% e 35,4%, respetivamente.

De acordo com o barómetro, a amostra é constituída por 604 entrevistas com a seguinte distribuição: 288 homens, 314 mulheres; 128 pessoas entre os 18 e os 34 anos; 208 entre os 35 e os 54 anos; e 266 pessoas com 55 ou mais anos. Os trabalhos de campo decorreram entre 14 e 17 de novembro. O erro máximo é de mais ou menos 4,0%.