Depois de uma tour prévia para imprensa, pelo menos 40 clientes marcaram e beneficiaram de uma exclusiva visita one on one nos dois últimos dias — para um acesso em primeira mão a este edifício e, claro, ao seu recheio. Chegados a dia 24 de novembro, sexta-feira, as portas da novíssima loja Dior abrem por fim ao público em geral, com os seus três andares e cerca de 100 metros quadrados.

“Quisemos abrir quase como uma flagship store em Portugal”, descreve a marca de luxo francesa. E não é para menos. Com dimensões superiores às congéneres espanholas, o renovado número 85 da Avenida da Liberdade, aos pés da Praça da Alegria, é uma experiência imersiva pelo universo da maison, entre clássicos, novidades e apontamentos artísticos que reforçam o vínculo com o cenário lisboeta.

Logo à entrada, no piso térreo, palco para o departamento de leather goods, onde saltam à vista carteiras icónicas como a lady Dior e a saddle bag. Em cima, um painel de azulejos de Joana Vasconcelos, numa homenagem à arte portuguesa e à cidade de Lisboa que se revela em motivos como o sol, a luz, mas também a estrela e os astros Dior (um imaginário místico tão determinante no percurso de monsieur Christian Dior, e cuja vida chega à Apple Tv+ em fevereiro, em “New Look”), bem como as transversais flores.

“Dior é acima de tudo sonho, experiência. Trazer isso para Portugal com esta magnitude era importante para a marca. Podemos tocar as peças, viver toda a narrativa da marca, encontrar todos os standards pelos quais a marca é reconhecida, e claro que esta é uma localização óbvia.”, enquadram os anfitriões.

Ainda pelo rés-do-chão, à marroquinaria juntam-se têxteis, óculos de sol, e peças delicadas criadas pela equipa de Maria Grazia Chiuri, atual diretora criativa. Ao fundo do espaço, encontra-se a área de fine jewellery com o dedo de Victoire de Castellane, a diretora criativa da joalharia da maison, onde se destacam lucky stars emblemáticas como a Rose des Vents. O recanto pede nova pausa artística, agora para apreciar na parede a delicada peça em cerâmica de Valéria Nascimento. Bruno Ollé e Pedro Calapez são outros dois nomes que acrescentam a sua arte ao projeto.

Rumo ao primeiro piso, uma imponente Valquíria de Joana Vasconcelos, que em fevereiro deste ano, a convite da marca instalou uma das suas obras monumentais em pleno desfile. A peça acompanha a escalada, que aqui se vai adaptando aos diferentes ambientes à medida que vamos trepando degrau a degrau, metamorfoseando-se na cor ao longo dos vinte metros. Muitos dos tecidos usados nesta criação são também utilizados na loja, para um enquadramento total. Nas paredes em redor, nota ainda para o motivo 3D que replica ao icónico cannage Dior, o padrão geométrico de quadrados e diagonais, que nesse trabalho de trançado resulta no efeito acolchoado presente em várias criações da casa, como na lady Dior. Também o parquet Versalles se junta à equação na boutique, fiel aos códigos Dior.

Neste andar, também ele dedicado às senhoras, somos recebidos pela cruise collection, a coleção permanente, sem esquecer a oferta de perfumaria Dior, sempre ao espírito 30 Montaigne. O registo vai do hiper feminino e do estampado Butterfly Around the World à inspiração militar, incluindo ainda as novas Wind Heeled Boot, as galochas com ar de texanas.

No segundo e último piso da loja (a terceira zona da boutique), eis as propostas no masculino, com roupa e calçado que servem “toda uma visão de lifestyle da vida do homem“, incluindo a linha masculina Dior Spring 2024, concebida por Kim Jones. “Só falta o made to measure, como em Paris”, notam. Falamos de opções mais casuais, de cápsulas denim, peças statement (como os já icónicos ténis B23 high top ), e uma hibridez nos sapatos, que circulam entre o ready to wear (dos loafers e sneakers às combat boots) e o modern tailoring tão característico da Dior. Nota: pode sempre contar com um assistente para descobrir o fitting perfeito.

Destaque ainda na oferta para os small leather goods, e para protagonistas como a mochila Hit the Road diamante, que revisita as iniciais CD na forma de um diamante com linhas arquitetónicas sobre tela de algodão orgânico, segundo o grafismo lançado em 1974 por Marc Bohan, que ao longo de três décadas assumiu os destinos criativos, e que morreu no passado mês de setembro.

Do passeio público para a Avenida do luxo

Exausto de tanta compra ou selfie? Aproveite uma pausa no primeiro piso e no pequeno jardim exterior, enquadrado com a vizinhança e mais uma vez fiel ao cannage. De resto, não faltam áreas de lounge ao longo de toda a experiência, para relaxar e apreciar o espaço em que se encontra.

Dos interiores inspirados nos trabalhos do arquiteto norte-americano Peter Marino, concretizados pelos arquitetos Dior, ao prédio em si, também ele motivo de interesse redobrado. O arquiteto português Eduardo Souto de Moura assinou o projeto de renovação deste edifício Alegria One, adquirido em 2007 pela promotora imobiliária EastBanc, e que a esta loja junta a vertente de escritórios, rematando assim a ocupação dos seus sete andares. No total, são 2800 metros quadrados, agora bem diferentes da sua encarnação original.

A propriedade em questão, situada entre a Avenida da Liberdade e a Praça da Alegria, foi residência da família Keil até meados do século XX, destacando-se entre os seus elementos, Alfredo Keil, conhecido por ser o compositor da música do Hino de Portugal “A Portuguesa”, e também o seu neto e arquiteto Francisco Keil do Amaral. Coube a Hans-Christian Keil, alemão que se estabeleceu em Lisboa como alfaiate, em meados do século XIX, adquirir o imóvel em 1886 a Alexandre Caleia, descendente do homem que edificou este número em 1846, Felix Nicolau Caleia.

Depois da aquisição, Keil ampliou e concluiu o projeto em 1888. Este endereço passou a ser composto por lojas, sobreloja, três andares, águas-furtadas e jardim pertencente ao 1º andar, segundo indica a Eastbank. “Curiosamente, aquelas duas datas coincidem com a inauguração da Avenida da Liberdade (1886) e a conclusão do seu traçado (1888), onde se situava e integrava a propriedade que acompanhou a demolição do Passeio Público, que marcava o fim da época romântica, substituído pela nova avenida que aportava todo um universo burguês.”

Corria 1954 quando o clã Keil vendeu o imóvel à Companhia de Seguros Ultramarina, mais tarde Bonança.