A artista norte-americana Patti Smith vai atuar no festival Jardins do Marquês, em Oeiras, no distrito de Lisboa, no dia 7 de julho, anunciou, esta quarta-feira, a organização, que marca assim a terceira data da cantora em Portugal em 2024.

Em comunicado, a promotora Música no Coração deu conta da atuação do Patti Smith Quartet nos Jardins do Marquês como primeiro nome do cartaz, estando os bilhetes já à venda, por valores entre os 35 e os 65 euros.

Fica assim confirmada a terceira passagem da criadora de “Horses” por Portugal em 2024, mas a única, até aqui, apenas com a sua banda.

Patti Smith vai apresentar o espetáculo “Correspondences” com o Soundwalk Collective no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no âmbito do Belém Soundcheck, em 22 de março, levando o mesmo trabalho ao Theatro Circo, em Braga, dois dias depois.

Em Oeiras, vai atuar com uma banda que “inclui o guitarrista e autor Lenny Kaye, com quem colabora desde 1971, o baterista Jay Dee Daugherty, o baixista e teclista Tony Shanahan e o guitarrista Jackson Smith, filho de Patti”, segundo a Música no Coração.