“Evidence”: a viagem sonora e visual de Patti Smith e do Soundwalk Collective

Desse projeto nasceu então um diálogo íntimo que se mantém até hoje. Depois de Nico (cantora e atriz alemã) e do disco que daí surgiu, “Killer Road” (2016), os dois criadores centraram as suas atenções nos poetas franceses. Entre 2017 e 2021, colaboraram na criação de “Perfect Vision”, um tríptico de álbuns inspirados na obra de Antonin Artaud, Arthur Rimbaud e René Daumal e, finalmente, começaram a reunir os materiais de pesquisa a fim de alcançar uma nova visão e perspetiva de si mesmos e da sua arte. Gravados, respetivamente na serra Tarahumara, no México, no planalto abissínio da Etiópia e no topo dos Himalaias, na Índia, os três discos alicerçam-se na ideia de que cada paisagem contém memórias adormecidas que são testemunhos da passagem humana. “Evidence” é o capítulo final desta aventura.

Sem um objetivo definido, salientam os criadores, a mostra operática explora a noção de se poder criar “um espaço infinito e íntimo”, ao qual se pode agregar a questão: “até onde é que podemos ir?”. Cabe a cada visitante fazer o seu próprio percurso e formular a sua resposta. “Parte do processo está assente nesta ideia de não saber o que podemos encontrar. Tudo é possível. É um ato de escutar e deixar que essas ligações venham, naturalmente, parar à superfície”, salienta Stephan Crasneanscki.

Do monte análogo para o mundo

Para criar esta “aventura espiritual” em Lisboa, realça a curadora, foi necessário reformular a disposição dos objetos na sala, mas mantendo o mote “de se criar uma experiência no centro do museu”. Dessa forma, pretende-se repensar também o foco de cada visitante que depois da luz e das paredes brancas, se digna a entrar num espaço escuro e imersivo. Estamos, afinal de contas, num lugar solitário, descrito pela própria Patti Smith numa canção que escutamos nesse deambular: “In a room like no other/ In the solitary cell/ Clouded with light/ Sitting straight at his length / A burgeoning flame, a flower/ The principal within the hollow/ The excrement of divine sorrow”.

“Desta forma, a exposição distende a visita cronometrada para chegar a uma temporalidade alargada e difusa composta de passados e presentes – ou melhor, integra-nos num presente partilhado por todos os seres, vivos ou mortos, que se encontram nesta viagem multidimensional. Estas paisagens sonoras são ‘mundos despertos’, para usar a bela expressão cunhada por Stephan Crasneanscki, que seguiu os passos de Daumal, Artaud e Rimbaud com o propósito de reconstruir os caminhos percorridos pelos três poetas e explorar os lugares das suas viagens, cada uma das quais realizada num hiato ou ponto de viragem das suas histórias e obras individuais”, pode ler-se no texto que Chloé Siganos assina sobre a mostra.

Num dos seus aspetos mais importantes, encontramos uma enorme parede de investigação, numa justaposição de arquivos pessoais de Crasneanscki e Smith e documentos relacionados com expedições feitas por Daumal, Artaud e Rimbaud. “É efetivamente um mapa do processo. Não tem a pretensa de ser uma obra de arte, mas sim a explicação do nosso trabalho, seja das viagens do Stephan, como das leituras e desenhos que desenvolvi no meu atelier. Por outro lado, conta muito sobre estes poetas e sobre a beleza e o caos na vida que cada um deles sentiu”, completa Patti Smith. Muitas outras referências se juntam a esta conversa contínua entre o fundador da Soundwalk Collective e a autora de “Just Kids”. Pode falar-se dos ecos com o trabalho dos cineastas como Alejandro Jodorowsky e Peter Brook, de músicos como John Lennon ou Bob Dylan, mas também na relação com escritos religiosos e nas referências a diferentes períodos históricos. Uma vez mais, essa jornada de possibilidades é infinita.