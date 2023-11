O escândalo do título do novo filme de Todd Haynes (Velvet Goldmine, Carol) foi desencadeado na década de 90 por Gracie (Julianne Moore), uma dona de casa de Savannah, na Geórgia, casada e mãe de filhos, que seduziu Joe Yoo (Charles Melton), um rapaz coreano-americano de apenas 13 anos. Presa por desvio de menor e violação, deixou marido e filhos pendurados e casou-se com o rapaz após cumprir a pena a que foi condenada, e tiveram duas filhas. Apesar das repercussões do escândalo se terem atenuado com o tempo e das pessoas em Savannah terem aceite socialmente a presença do casal, Gracie e Joe ainda hoje recebem, de vez em quando, envelopes ou pacotes contendo fezes.

[Veja o “trailer” de “May December: Segredos de um Escândalo”:]

