Veja (e oiça) o Ferrari SF90 XX bater o recorde de Fiorano

O SF90 XX é uma evolução do SF90, mantendo o motor V8 biturbo com 3990 cc, reforçado por três motores eléctricos, um colocado entre o V8 e a caixa, com os restantes a serem instalados no eixo dianteiro, um associado a cada roda, para assegurarem tracção integral e agirem como estabilizadores do comportamento. São ainda os motores dianteiros que movem o Ferrari durante os 25 km de autonomia em modo 100% eléctrico.

Mas o SF90 XX diferencia-se do seu parente menos ousado e mais acessível, o SF90, por ter o V8 a desenvolver mais 17 cv, atingindo agora 797 cv, perdendo algumas peças para aliviar peso, com a retirada do sistema de admissão de ar secundário a economizar 3,5 kg. Ao ganho no motor a combustão junta-se o incremento da potência dos motores eléctricos, que debitam uns adicionais 13 cv, elevando de 1000 para 1030 cv o rendimento total do desportivo.

Evidentes são as evoluções aerodinâmicas, com o splitter dianteiro a ser mais eficiente, com a entrada de ar central para arrefecimento a ter saídas no capot frontal. Mas o que mais salta à vista é a asa fixa traseira, algo que a Ferrari não utilizava desde o F50 lançado no mercado há 28 anos. E, para maximizar a eficácia desta solução, o construtor transalpino introduziu uma segunda asa, sob a primeira fixa, que vai de low drag a high downforce em função da posição de um apêndice entre a asa e o vidro posterior, que pode abrir para expor a segunda asa (high downforce) ou fechar. Com as duas asas activas, o SF90 XX garante um apoio aerodinâmico de 530 kg sobre a traseira a 250 km/h.