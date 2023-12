Três pessoas ficaram feridas esta sexta-feira de manhã depois de um helicóptero de despenhar em plena autoestrada M-40, às portas de Madrid. As causas para o acidente ainda não são conhecidas.

De acordo com o diário espanhol El País, dois feridos eram ocupantes do helicóptero. O terceiro ferido é um condutor que passava pelo local em que o helicóptero se despenhou no momento do acidente.

O aparelho caiu numa zona próxima do Campo das Nações, local em que se realiza neste momento o festival aéreo European Rotors.

Dos heridos en accidente de helicóptero en #M40, a la altura del C. de las Naciones.

Un ocupante sale por su pie, el otro es rescatado por @BomberosMad. @SAMUR_PC traslada a los heridos al hospital, uno con traumatismo craneoencefálico leve, el otro con posible fractura de fémur pic.twitter.com/SD1LPuvu4j — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 1, 2023

As imagens do local mostram as operações de socorro que estão neste momento em curso. O mesmo diário refere que um dos feridos que estava a bordo do helicóptero conseguiu sair pelos seus próprios meios do interior do aparelho, enquanto o segundo ocupante teve de ser resgatado pelos bombeiros. Foram transferidos para o hospital, um deles com um traumatismo craniano ligeiro e o segundo com uma possível fratura do fémur.

????#ÚltimaHora: el helicóptero Enstrom 280FX Shark con matrícula F-HPUX que participaba en la feria European Rotors que se estaba llevando a cabo en Ifema se ha estrellado en la M40 de Madrid poco después de despegar. El helicóptero ha caído en el punto kilométrico 5.600 del… pic.twitter.com/YVgVkgcCbZ — On The Wings of Aviation (@OnAviation) December 1, 2023

O terceiro ferido — o condutor de um carro que passava no local no momento em que o helicóptero se despenhou — apresentava cortes “muito leves”, foi acompanhado pelas equipas médicas no local e teve alta de seguida.