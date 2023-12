“Não sou só eu, mas também os restantes membros do comité executivo do COI, estamos muito contentes, muito satisfeitos com a Aldeia e com o nível de preparação”, referiu.

Para Bach, “é sempre um grande momento estar na Aldeia”, pois é ali, onde vão estar os atletas, que “o coração dos Jogos vai bater”, considerando que o que viram “é espetacular, compacto, muito pragmático”.

Na zona de St. Denis, num espaço com quase 300 mil metros quadrados, estão já praticamente construídos os edifícios que vão acolher mais de 14.000 pessoas durante os Jogos Olímpicos, que se disputam de 26 de julho a 11 de agosto.

O presidente do comité organizador, Tony Estanguet, espera que as chaves da Aldeia Olímpica sejam entregues em março, garantindo que os prazos estão a ser “perfeitamente respeitados”.

Sobre a possibilidade de os atletas russos participarem em Paris2024, Bach referiu que esse assunto não foi tratado pelo comité executivo, que esteve reunido em Paris nos últimos dias.

O dirigente disse que está prevista uma cimeira olímpica em Lausana, em que “será estudada a situação geopolítica e o seu impacto no desporto”.

Bach referiu que, em função do que for falado nessa cimeira, o comité executivo tomará uma decisão nos meses seguintes, sendo que tem uma reunião marcada para março.