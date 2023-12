Abriu de forma discreta, dispensou um intenso programa de promoção garantido por influencers fotografadas nas suas instalações luxuosas, e não fosse a localização e o icónico “C” na porta, dificilmente daríamos pela mais recente experiência com o cunho Chopard.

Ao leme da famosa marca de joalharia suíça desde 1963, o clã Schaufele lança-se agora no setor da hospitalidade, com um exclusivo projeto, que redireciona a arte de receber. É em plena Place Vendôme, na capital parisiense, que funciona desde novembro o novíssimo 1 Place Vendôme, num edifício do século XVIII criado pelo secretário de Luís XIV, Pierre Perrin, e agora remodelado pelo arquiteto Pierre-Yves Rochon.

“Após 4 anos em obras, temos o orgulho de revelar a nossa mais recente abertura, @1placevendome. Esbatendo as linhas entre um clube privado, um hotel e apartamentos com serviços, o foco está centrado na experiência global do hóspede. Um espaço hiper personalizado no coração de Paris.”, anunciou nas suas redes Karl-Fritz Scheufele, a terceira geração da família à frente dos destinos da marca, que no começo deste ano reabriu a sua flagship, na esquina com a Rue du Faubourg Saint-Honoré.

Ao longo de 28 mil metros quadrados, esta mansão privada de seis andares combina modernidade com apontamentos que viajam às origens deste endereço. No interior, em jeito de boas vindas, conta com a arte de Jean-Michel Othoniel (e um imponente colar em vidro Murano), a que se junta uma lareira do século XVIII. Obras de Marc Chagall e Andy Warhol nos quartos, oriundas da coleção particular do patriarca da família, cruzam-se ainda com amenities de primeira linha, e também uma área de bem-estar e refeições supervisionadas pelo Chef Boris Algarra.

O cuidado estende-se a detalhes como os acabamentos de cortinados, com o dedo dos especialistas em passamanaria Declercq Passementiers, que partilharam uma imagem do quarto Jade. E não faltam, claro, uma série de referências do universo Chopard imediatamente reconhecíveis pelos mais atentos, um conjunto de motivos recriados sob o olhar atento de Caroline Scheufele, como ratos, borboletas, ou macacos. De resto, um dos pontos altos da decoração é o Jardim de Inverno, uma sala de estar com telhado de vidro banhada por luz natural, onde se destaca o mural de mosaico que homenageia a Animal World Collection da Maison Collection, com milhares de pedras preciosas polidas, ou cabochons, para um resultado que se quer exótico.

“Estamos a viver uma era em que, quando lançamos as produtos, isso é feito com uma grande campanha de marketing e um grande evento. É tudo meio cerimonial”, afirmou Karl-Fritz Scheufele, o atual co-presidente da empresa à CNN, que caracteriza este 1 Place Vêndome como um “anti-hotel para os ultra ricos”. “Queríamos fazer as coisas de forma diferente… De uma forma muito direcionada.” O plano passa pela ligação direta com agências de viagem para clientes de topo, pela seleção apertada sobre a forma como o espaço é comunicado, e pelo acesso restrito a este novo formato — a propriedade é apenas aberta a hóspedes e clientes VIP Chopard, portanto não há como entrar para ir apenas beber algo ao bar.

A WWD recorda o percurso de um projeto que levou quase uma década, entre construção e atrasos impostos pela pandemia de Covid-19, isto depois de a Chopard ter adquirido a Union Hôtelière de Paris no ano de 2014, antiga proprietária do prédio e operadora do estabelecimento anterior. As diárias começam nos 1400 euros mas rapidamente podem ascender aos 14 mil euros — basta que se instale no Appartement Chopard, que a partir do sexto andar, eleva o conceito de luxo. Nada como uma suite dourada com lustres de cristal no teto e uma cama de dossel que evoca Versalhes. Voilá.