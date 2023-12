A sexta temporada da série “The Crown” foi dividida em duas partes. Os primeiros quatro episódios já podem ser vistos, os últimos seis têm estreia marcada para o dia 14 de dezembro e o trailer desta segunda parte acaba de ser divulgado.

No vídeo, com dois minutos e 44 segundos, é possível ver a família real a tirar uma fotografia de grupo e a Rainha com os seus secretários a analisar sondagens sobre a família real. O trailer deixa também antever que o primeiro-ministro da altura, Tony Blair, se preparava para ganhar protagonismo.

Contudo, uma das personagens mais importantes desta temporada parte será, sem dúvida, o príncipe William. E, para o representar, entra em cena um novo ator, Ed McVey. Nesta segunda parte é retratado o início da relação entre o príncipe e Kate Middleton, interpretada pela atriz Meg Bellamy. Conhecem-se na faculdade de St. Andrews, na Escócia, que terá sido mesmo o cenário das filmagens da série, e até o desfile de moda onde Kate aparece com um vestido de renda será lembrado na história.

Quanto a Isabel II, o trailer mostra uma monarca a questionar-se sobre a sua própria. “Mas e a vida que deixei de lado? A mulher que pus de lado, quando me tornei Rainha?”, questiona-se a atriz Imelda Staunton. Numa rápida imagem é possível ver a soberana junto um caixão. No intervalo de tempo que estes episódios cobrem está o ano 2002, que foi trágico para a família real uma vez que morreram, com poucos meses de diferença, a princesa Margarida e a rainha mãe. Já circulam também imagens de uma interpretação do casamento do príncipe Carlos com Camillla Parker-Bowles.

A primeira parte desta sexta temporada, ou seja, os primeiros quatro episódios, chegaram à Netflix a 16 de novembro e retratam, sobretudo, o último verão da princesa Diana.