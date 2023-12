COP28. Como a subida do nível das águas irá mudar as cidades – incluindo Lisboa

A subida do nível das águas, associado às alterações climáticas, irá fazer com que várias cidades mundiais fiquem inundadas ou totalmente submersas – incluindo aquelas que nos últimos anos serviram de palco a cimeiras do clima (como a COP28, que se realizou nos últimos dias no Dubai). O alerta é feito pela Climate Central, uma organização não-governamental que luta por medidas contra as alterações climáticas e que publicou uma simulação interativa que permite ver as mudanças que, de acordo com os seus modelos de análise, irão acontecer nestas cidades – incluindo na cidade de Lisboa.

As simulações da Climate Central utilizam os dados produzidos por um conjunto de pesquisas académicas que tentam prever o aumento do nível das águas caso o planeta aqueça três graus centígrados em relação aos níveis anteriores à Era Industrial. A ONU revelou, recentemente, que de acordo com as suas estimativas o mundo caminha para um aquecimento de 2,9 graus (se não forem tomadas medidas urgentes).

De acordo com a norte-americana CNN, o planeta já está com temperaturas 1,2 graus acima dos níveis pré-industriais – e está muito perto de chegar a 1,5 graus, o que deverá acontecer nos próximos anos. A partir dessa fasquia, os cientistas avisam que a Humanidade e importantes ecossistemas naturais irão ter dificuldades em adaptar-se.

Lisboa é uma das cidades que aparecem nas simulações da Climate Central, com uma imagem aérea da Torre da Galp, na zona oriental da cidade.

Use o rato para ver as imagens produzidas pela Climate Central. À esquerda simula-se um aquecimento de 1,5ºC e à direita 3ºC

Lisboa, Portugal