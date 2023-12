A guerra entre a Porsche e a Tesla não é nada de novo e se raramente favorece a primeira, a verdade é que foram os alemães a abrir a hostilidades. Se até aqui a contenda estava restrita aos Model S Plaid e as derrotas que este tem infligido ao Taycan da Porsche, desta vez, durante a cerimónia de entrega das primeiras Cybertruck a clientes, a Tesla recorreu a um Porsche 911 para demonstrar a rapidez do seu mais recente veículo.

Beats a Porsche 911 while towing a 911

pic.twitter.com/4YdS1tKQse — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

Durante a apresentação da Cybertruck, o CEO da Tesla, Elon Musk, revelou que foram a um concessionário da Porsche levantar um 911 Carrera Coupé de 2023 e que realizaram a prova de ¼ de milha (0 a 402 metros) com arranque parado numa pista de drag racing. O vídeo mostra como a Cybertruck, apesar do peso muito superior (3107 kg), da aerodinâmica menos apurada (Cx de 0,335) e de estar equipada com pneus mistos terra/asfalto, arranca melhor e até incrementa a vantagem sobre o Porsche 911. Só no momento em que a pick-up da Tesla corta a linha de meta à frente do 911 é que se torna evidente que a Cybertruck rebocava um outro 911.

A vitória da Cybertruck já era esperada, uma vez que foi utilizada a versão Tri Motor da pick-up da Tesla, agora denominada CyberBeast com 845 cv, capaz de ir de 0-60 milhas/h (0-97 km/h) em 2,6 segundos, contra os 4,0 segundos do 911 Carrera se equipado com PDK (cai para 4,3 com caixa manual), anunciando o desportivo alemão 1580 kg e um Cx de 0,31. Se bater o 911 não é novidade para a a Cybertruck, face aos valores anunciados por ambos os construtores, já conseguir ultrapassar o desportivo germânico a rebocar as mais de 1,5 toneladas de outro 911, a que temos de somar duas ou três centenas de quilos referentes ao atrelado, é uma proeza por que poucos esperavam.