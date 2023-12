Em atualização

Quatro pessoas, incluindo duas crianças, foram mortas e outras três ficaram feridas este domingo num ataque com uma faca no bairro de Queens, na cidade de Nova Iorque. O suspeito foi morto a tiro pelas autoridades depois de ferir dois agentes da polícia.

O chefe do Departamento da Polícia de Nova Iorque confirmou numa conferência de imprensa esta tarde que as autoridades receberam uma chamada de emergência por volta das 05h10 (10h10, em Portugal), na qual uma “jovem mulher afirmava que o seu primo estava a matar os familiares”.

Jeffrey Maddrey explicou, citado pela CNN, que dois polícias foram mobilizados para o local e viram sair da habitação atacada um homem que trazia consigo malas. “Eles podiam ter facilmente deixado este homem passar por eles com a sua bagagem. Em vez disso pararam-no e fizeram-lhe algumas perguntas, tentaram conseguir alguma informação antes de chegar à casa. Infelizmente, encontraram-se com o autor deste incidente. Ele foi direto para eles”, indicou.

O responsável revelou que um dos polícias foi ferido no pescoço e no peito e o outro na cabeça. Apesar dos ferimentos, um deles terá conseguido alcançar a arma e disparar sob o atacante, que acabou por morrer no hospital.

Para o bairro de Queens foram mobilizados mais agentes, que à entrada da casa, que tinha sido incendiada pelo atacante, encontraram uma criança de 11 anos ferida. A menor foi transportada para o hospital, mas acabou por morrer devido aos ferimentos.

A polícia só conseguiu aceder à residência depois dos bombeiros apagarem o fogo, encontrando os corpos de outras três pessoas dentro da casa: um rapaz de 12 anos, uma mulher de 44 anos e um homem com cerca de 30 anos, que se acredita pertencerem à mesma família.

O suspeito foi identificado pelas autoridades como Courtney Gordon, de 38 anos. A polícia acredita que se trata de um residente do bairro de Bronx e que estava a visitar a família em Queens.