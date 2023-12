Nunca é recomendável deixar uma relação cair na monotonia. Não, não estamos aqui a falar de um namoro tóxico à beira de terminar. Trata-se da necessidade do Manchester City reacender a chama dos laços que vem estabelecendo com as vitórias. Por outras palavras, Guardiola avisou os adeptos dos citizens para não se acomodarem ou então a sequência de triunfos não dura para sempre.

“Ganhámos muito e, no futuro, nós e os adeptos teremos que entender que isso é uma exceção. Não é normal ganhar um treble, não é normal ganhar cinco vezes a Premier League em seis anos e eles têm que continuar a aproveitar, mas momentos maus vão chegar, nesta temporada e na próxima, na próxima, na próxima”, disse o técnico espanhol.

O aviso estava feito e o Manchester City, por certo, não ia querer deixar que uma ligação de anos com o sucesso se desfizesse de um dia para o outro. Parece um cenário demasiado fatalista para uma época que ainda nem vai a meio. No entanto, fruto de um calendário nada favorável, o Manchester City corria o risco de, na receção ao Tottenham, ficar pela primeira vez três jogos sem ganhar na Premier League desde abril de 2017.

Além disso, apesar do Tottenham ser sempre um dos candidatos ao lugares cimeiros do campeonato inglês, este ano, com a chegada de Ange Postecoglou, tem sido uma equipa particularmente entusiasmante e, por isso, candidata a fazer o Manchester City passar por um mau momento. “Pessoas como Postecoglou fazem do futebol um lugar melhor”, disse em tom de elogio Guardiola sobre o homólogo australiano. “Gosto muito de ver as equipas dele jogarem: a forma como pressionam, a forma como utilizam o guarda-redes no início da construção, a forma como os laterais se tornam médios ofensivos. Nunca tinha visto isso antes. A ideia é dele. O que fez no Japão, no Celtic e agora no Tottenham é incrível. Já disse várias vezes que sou treinador, mas também sou espetador. Gosto do seu estilo de jogo. Toda a gente em Inglaterra vê que ele está a fazer as coisas bem”.

O Tottenham começou mesmo melhor do que o Manchester City. De uma bola parada ofensiva da equipa de Guardiola, Son (6′) ganhou em velocidade sobre Doku e inaugurou o mercador. Num começo de jogo caótico, o sul-coreano esteve no melhor e no pior. Na resposta, Julián Álvarez cobrou um livre lateral que a defesa dos spurs teve dificuldade em resolver. Son acabou por, três minutos depois de ter inaugurado o marcador, marcar na própria baliza (9′), atraiçoado pela qualidade do cruzamento do argentino. Os citizens, que praticamente não estiveram em desvantagem, assumiram o controlo do encontro a partir daí. Dois remates aos ferros e oportunidades que Haaland, dentro de área, desperdiçou impediram que o resultado fosse mais volumoso no final da primeira parte. Ainda assim, a equipa de Bernardo Silva e Rúben Dias, ambos titulares foi para o intervalo a vencer com um golo de Foden (31′) num lance bem trabalhado por Doku e Haaland.

Sem Matheus Nunes, ainda a recuperar de lesão, o Manchester City viu o Tottenham crescer na segunda parte. Na sequência disso, Giovani Lo Celso (69′) acabou por empatar o encontro naquele que foi apenas o sexto jogo do argentino esta temporada. Tal como aconteceu nos primeiros 45 minutos, os spurs não conseguiram conter a reação do adversário que marcou logo de seguida. Haaland, que não esteve feliz na finalização, ofereceu-se ao jogo de outra forma, desmarcando-se sobre a direita para assistir Jack Grealish (81′). Num final à la Premier League, Dejan Kulusevski (90′) atacou de forma agressiva um cruzamento de Brennan Johnson e deixou o resultado de novo empatado.

Mesmo perante a insistência do Manchester City, o resultado acabaria por não mudar. O empate (3-3) ajuda o Manchester City a aumentar a série de 28 jogos consecutivos sem perder no Etihad, mas atrasa os campeões em título na luta pelo primeiro lugar. A liderança pertence ao Arsenal que tem 33 pontos, mais três que os citizens. Nesta jornada, os gunners venceram o Wolverhapton por 2-1. A equipa de Guardiola está agora no terceiro lugar, enquanto que os londrinos se ficam pelo quinto.