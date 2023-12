Era um clássico, um jogo entre candidatos ao título mas também um duelo centrado numa só figura. João Félix, o protagonista, não teve problemas em assumir esse papel de ator principal e escrever numa só página a história de mais um Barcelona-Atl. Madrid. No entanto, e ao longo dos 90 minutos, nem por isso deixou de haver mais linhas com o português como foco entre momentos de tensão, celebração e… um beijinho.

O principal foco de discórdia captado pelas câmaras da Movistar Plus + surgiu entre o avançado e José María Giménez, defesa uruguaio que foi seu companheiro desde que chegou à Liga espanhola. “Tu deste-me, tu deste-me”, atirou João Félix após mais uma falta cometida pelo sul-americano. “Sim, dei-te. Queres lutar?”, respondeu o central visivelmente irritado com o número 14, antes de Koke, capitão dos colchoneros, colocar termo à guerra para evitar males maiores também para o próprio Atl. Madrid. “Ele está só à procura que vejas o segundo cartão amarelo, agora fica tranquilo”, comentou o médio internacional espanhol.

JM Gimenez to Joao Felix during the match: "You want to fight or what?" — @MovistarFutbol pic.twitter.com/MkEbU8PTxm — Barça Universal (@BarcaUniversal) December 3, 2023

De acordo com o jornal Marca, e depois das afirmações de Antoine Griezmann na antecâmara da partida a referir que no futebol “a regularidade é algo muito importante”, o balneário do Atl. Madrid tentou encarar o avançado português com indiferença neste que foi o primeiro encontro contra os colchoneros desde que veio para Espanha em 2019, ciente de que o jogador não queria continuar na equipa e que a saída acabou por ser a melhor solução para todas as partes. Ainda assim, segundo a imprensa espanhola, houve quem não tivesse gostado da forma como celebrou o único golo do encontro após assistência de Raphinha.

“Não vi esses festejos e também não me aborrece, é um bocado igual. Cada um é responsável pelos seus atos e já somos maiores para saber o que fazemos. Para mim é indiferente a forma como o João celebra os seus golos”, referiu no final da partida o também internacional Marcos Llorente, numa opinião que não foi muito transversal no balneário tendo em conta que “a maioria dos membros ficou perplexa com a atitude de um atleta que queria fazer prevalecer a sua opinião contra o clube com quem tem contrato”, como escreve a Marca, tendo em conta também a possibilidade de poder ter de voltar a Madrid no final do empréstimo. “O que achei de João Félix? Não falo dos meus rivais, falo da minha equipa. Fico com a grande segunda parte da minha equipa”, frisou de forma lacónica Diego Simeone, treinador do Atl. Madrid, depois da derrota por 1-0.

Presidente do Atlético: "Se João Félix marcar domingo, espero que não comemore" O João:#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/tRuWVJvy8V — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) December 3, 2023

“É uma vitória muito importante para nós e agora temos de começar a pensar no jogo com o Girona. Foco da polémica? Foi mais uma semana. Não é para me colocar acima de ninguém mas todas as semanas é assim, a falar-se de mim, bem ou mal. Sou sempre tema mas estou tranquilo. Não ligo a essas coisas e tento apenas fazer o meu trabalho. O que consegui é graças ao meu trabalho e à ajuda dos meus companheiros e do clube. Estou muito agradecido a todos. Celebração do golo? Foi algo espontâneo, no calor do jogo. Foi um alívio depois de tudo o que vivi no último verão. As pessoas mais próximas de mim sabem como foi, até foi mais difícil para eles”, comentou o português na zona de entrevistas rápidas da Movistar após o clássico.

João Félix received a standing ovation as he was subbed off after an impressive display against Atleti ???? pic.twitter.com/FSGKahbVKI — ESPN FC (@ESPNFC) December 3, 2023

“Relação com os meus ex-companheiros? Estou bem com todos os jogadores e antigos companheiros do Atl. Madrid, não tenho nada contra eles. Gosto muito deles e espero que corra tudo bem. Passei mais tempo com eles do que com a minha família, gosto muito deles”, acrescentou ainda João Félix, que terá enviado “um beijinho” após o golo para a zona onde estavam os adeptos do Atl. Madrid que se encontravam em Montjuïc. “Diego Simeone? Não sei, não me cruzei com ele”, referiu também o avançado que decidiu o encontro.

???? Joao Félix mandó un beso a la afición del Atlético tras su gol. pic.twitter.com/78JHO6FMLH — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) December 3, 2023

“Foi o golo dele que marcou a diferença entre as equipas. Vi o João a trabalhar, a roubar muitas bolas, com um bom entendimento na esquerda com o [João] Cancelo. Fico contente com ele, vejo-o feliz e a conseguir marcar a diferença. Só lhe disse para ele estar tranquilo no jogo porque motivações extra jogo às vezes fazem com que pagues a fatura. Futuro? Isso é uma pergunta para a área desportiva mas estamos muito contentes com ele. Está a trabalhar muito bem, está a dar-nos rendimento e é um rapaz extraordinário. Estou encantado por estar na nossa equipa. Tem necessidade de demonstrar o seu futebol e temos de aproveitar isso. É bom que esteja rebelde, feliz e a marcar a diferença”, salientou o técnico blaugrana Xavi Hernández.