O líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, anunciou esta segunda-feira que não será candidato nas eleições legislativas de 10 de março. Num artigo de opinião publicado no jornal Público, explicou a decisão: “Penso ser tempo de renovar, cumprir o preceito republicano de que a representação pública tem um tempo limitado e dar o lugar a outros.”

A saída de Pedro Filipe Soares da bancada parlamentar do Bloco de Esquerda acontece 14 anos depois de o deputado se estrear na Assembleia da República e 12 anos depois de assumir as funções de líder da bancada.

“Um dos momentos mais marcantes foi o banho de multidão quando derrubámos o governo das direitas, em 2015”, escreve o bloquista, numa referência aos acontecimentos que levaram à formação de um Governo do PS com o apoio parlamentar de Bloco de Esquerda, PCP e PEV, solução que durou até às eleições de 2019.

“A marcação de eleições para 10 de março do próximo ano será o início de um novo ciclo político”, escreve a propósito daquelas que serão, também, as primeiras eleições disputadas por Mariana Mortágua como coordenadora do Bloco de Esquerda, depois de ser escolhida para suceder a Catarina Martins na liderança do partido. “Tomei esta decisão com a certeza de que hoje o Bloco de Esquerda está mais forte, a crescer na opinião pública, e que terá um papel determinante no ciclo político que se avizinha. E que esta renovação o tornará ainda mais forte”, diz ainda Pedro Filipe Soares.