Nuno Graciano internado no hospital com "prognóstico reservado"

Os amigos de Nuno Graciano, que é pai de quatro filhos, mostraram logo preocupação nos comentários, nomeadamente a apresentadora Rita Mendes, que disse: “Estamos a rezar por ti, amigo. Que corra tudo bem”. Também o apresentador da TVI Zé Lopes reforçou: “Nuno, estou contigo”.

Nuno Graciano tem estado fora da televisão desde que foi comentador do programa TVI Extra e que participou no Big Brother Famosos, em 2022. No ano anterior, tinha-se candidatado à presidência da Câmara de Lisboa, pelo partido Chega!, tendo depois dito que não é “filiado do partido” e que o fez apenas pela “possibilidade de trabalhar com pessoas” e “ao serviço do povo”.