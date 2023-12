Um recorde, outro recorde, a tão ansiada final. O segundo dia dos Europeus de Piscina Curta, que se estão a realizar na cidade romena de Otopeni, teve Camila Rebelo como grande destaque individual da comitiva portuguesa, tornando-se a primeira nadadora a chegar a uma decisão na prova, neste caso nos 200 metros costas. Agora, na fase decisiva e perante adversárias bem mais cotadas, a ideia era “aproveitar”. E até utilizou uma curiosa expressão a esse propósito, falando de um “momento do rebuçado” antes da fazer a final.

“Quando fui nadar as eliminatórias não estava propriamente a pensar bater o recorde. Só queria fazer o melhor para ir à meia-final. Mas como fui na última série, percebi que a qualificação estava forte e tinha de dar tudo. Depois foi falar com os meus treinadores e ver quais eram os pontos que teria de melhorar. Foi o que fiz. É muito bom. Este é o meu primeiro Europeu de piscina curta mas é sempre bom nadar uma final. É uma honra figurar no top 8, agora é desfrutar dela ao máximo. Será ainda mais imprevisível, até porque quase entre todas existe só um segundo/segundo e meio de diferença. Estou a sentir-me bem. Sinto-me fixe! Como o Gonçalo e o Vítor [treinadores] disseram, é o momento do rebuçado. Trabalhei bem os últimos anos e este último macrociclo especialmente para a piscina curta. Por isso é aproveitar o que é competir com os grandes. Incluindo nós, Portugal”, comentou a nadadora do Louzan ao jornal A Bola.

Esta tarde, a decisão não acabou com direito a medalha mas nem por isso Camila Rebelo deixou de estar em destaque, terminando na quinta posição depois de ter sido a oitava e última apurada das meias com o tempo de 2,04,39, quebrando de novo o recorde pessoal e nacional que tinha feito na véspera por duas vezes, entre as eliminatórias (2.06,79) e nas meias-finais (2.05,44) trazendo o tempo de entrada de 2.07,58. Ou seja, contas feitas, a atleta que é estudante de Medicina bateu por três vezes o registo em apenas 35 horas.

Em atualização