Morreu Ryan O’Neal, ator norte-americano que ficou conhecido pelo papel de ‘Oliver’, no filme “Love Story”, de 1970. Tinha 82 anos.

A confirmação foi feita pelo filho numa publicação na rede social Instagram, que não mencionou a causa da morte do ator. “O meu pai tinha 82 anos e viveu a vida em grande”, escreveu o filho, Patrick O’Neal no Instagram. Na publicação de despedida, mencionou a paixão do pai pelo boxe. “Espero que a primeira coisa de que ele se possa gabar no céu é de como disputou dois ’rounds’ com o Joe Frazier em 1966, na televisão nacional, com o Muhammad Ali a fazer o comentário”, escreveu. “Adorava boxe. E atingir o saco.”

“O Ryan nunca se gabou”, descreveu Patrick O’Neal, escolhendo referir-se ao pai pelo nome próprio. “Mas no céu tem direito a gabar-se. Especialmente quando toca à Farrah [Fawcett]. Toda a gente tinha o poster, ele tinha o original.” Agora, diz Patrick O’Neal, “vão reencontrar-se.”

Ryan O’Neal foi durante anos o companheiro da atriz Farrah Fawcett que faleceu em 2009 com 62 anos, vítima de cancro. A atriz ficou para sempre associada ao poster onde surge de fato de banho vermelho, uma sessão que até tem direito a página própria na Wikipédia. A imagem de Fawcett, que brilhou na televisão em “Anjos de Charlie”, foi capturada pelo fotógrafo americano Bruce McBroom em 1976.