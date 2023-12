Uma vez que foi quase, outra vez que foi quase, uma terceira que foi mesmo de vez. Após duas tentativas em que ficou muito próximo de alcançar uma final na primeira participação de sempre num Europeu absoluto de Piscina Curta, e mesmo estando ainda a recuperar de uma intoxicação alimentar que condicionou os últimos dias de preparação antes da chegada à cidade romena de Otopeni, Diogo Ribeiro conseguiu este sábado uma presença na prova decisiva nos 100 metros livres, chegando assim à decisão no sexto e último dia.

No início da competição, o jovem nadador de 19 anos chegou às meias-finais dos 100 metros mariposa, bateu o recorde nacional da distância em Piscina Curta que pertencia a Fernando Silva há mais de um ano com os 51,20 feitos no Meeting Internacional do Algarve mas ficou a dez décimas do apuramento para a corrida decisiva com o 51,01 conseguidos. Depois, o filme repetiu nos 50 metros mariposa: nona posição das meias-finais a três centésimas do último qualificado para a decisão e novo recorde nacional com 22,71, melhorando os 22,95 alcançados nas eliminatórias. Nos 100 metros livres, sem recorde, chegou a final.

Após conseguir o décimo melhor registo nas eliminatórias com 47,17 (Miguel Nascimento também chegou às meias-finais com o 17.º tempo, 48,28), o atleta do Benfica foi quinto na segunda meia-final com 46,95 e ficou com a oitava e última vaga de acesso à decisão, naquele que foi o segundo melhor tempo em termos absolutos apenas atrás dos 46,65 feitos em Leiria no ano passado. Qualquer que fosse o resultado, sobretudo por não estar tão habituado a fazer provas em Piscina Curta, um “objetivo” estava alcançado. E não ficou por aí: Diogo Ribeiro bateu de novo um recorde nacional com 46,61, terminando na sétima posição.

Em atualização