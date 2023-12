Podia ser mais uma grande competição internacional para medir o pulso à preparação a médio/longo prazo tendo em vista os Jogos Olímpicos de Paris, acabou por tornar-se numa incógnita face ao atual momento que foi condicionado por problemas de preparação. Diogo Ribeiro chegava aos Campeonatos da Europa de natação de piscina curta, na cidade romena de Otopeni, com esperança de poder somar mais algumas finais e novos registos nacionais mas uma intoxicação alimentar condicionou os últimos dias de preparação, algo que poderia refletir-se no desempenho em prova. Apesar desse contratempo, o nadador português de 19 anos alcançou a qualificação para as meias-finais dos 100 metros mariposa, que se realizavam esta tarde.

Mesmo estando mais rodado em competições de piscina longa, o jovem atleta do Benfica entrava em prova na especialidade com um tempo de 51,29, o 13.º melhor registo entre os 33 inscritos. A qualificação foi feita um pouco abaixo dessa fasquia, com 51,56, mas o quinto lugar na segunda eliminatória foi suficiente para alcançar a 13.ª melhor marca e consequente apuramento para as meias num quadro que teve apenas dois nadadores abaixo dos 50 segundos, o suíço Noe Ponti (49,14) e o francês Maxime Grousset (49,67).

Até pelos tempos das eliminatórias, Diogo Ribeiro, vice-campeão mundial absoluto dos 50 metros mariposa e campeão mundial júnior dos 50 e 100 metros mariposa (além dos 50 metros livres) em piscina longa, não partia com a mesma dose de favoritismo nesta estreia em Europeus de piscina curta que teve por exemplo nos Campeonatos do Mundo de Fukuoka. Ainda assim, esteve perto de chegar à final: ao acabar no quinto lugar da segunda meia-final, o português ficou no nono lugar com um novo recorde pessoal de 51,01.

A apenas dez décimas do apuramento para a corrida decisiva, Diogo Ribeiro quebrou a marca que pertencia a Fernando Silva (51,20) e que tinha sido fixada em novembro de 2022 no Meeting Internacional do Algarve. O jovem nadador é também detentor da melhor marcado dos 100 metros mariposa em piscina longa (51,45), tendo ficado assim como reserva para a decisão que contará com Noe Ponti (48,61), Maxime Grousset (48,94), Daniel Gracik (Rep. Checa, 50,02), Jacob Peters (Grã-Bretanha, 50,04), Matteo Rivolta (Itália, 50,07), James Guy (Grã-Bretanha, 50,53), Michele Busa (Itália, 50,64) e Nikola Miljenic (Croácia, 50,91).

Também neste primeiro dia dos Campeonatos da Europa de piscina curta, Gabriel Lopes e João Costa foram às meias-finais dos 50 metros costas mas falharam a qualificação para a corrida decisiva, acabando em sétimo e oitavo lugares, respetivamente, da mesma série (série 1). Gabriel Lopes terminou com o tempo de 23,85, ao passo que João Costa fez 24,15. Ole Braunschweig (Alemanha, 23,04), Lorenzo Mora (Itália, 23,16) e Shane Ryan (Rep. Irlanda, 23,19) garantiram acesso à final, juntando-se depois Mewen Tomac (França, 22,91), Thierry Bollin (Suíça, 23,10), Ralf Tribuntsov (Estónia, 23,13), Apostolos Christou (Grécia, 23,19) e Miroslav Knedla (Rep. Checa, 23,26). A corrida decisiva realiza-se esta quarta-feira a partir das 16h05.

De acrescentar que, na sessão matinal, a estafeta feminina de 4×50 metros livres constituída por Ana Guedes, Mariana Cunha, Francisca Martins e Camila Rebelo conseguiu bater o melhor registo nacional que pertencia a Rafaela Gomes Azevedo, Luísa Maria Machado, Ana Sousa e Letícia André com o tempo de 1.41,99, acabando em décimo atrás de Dinamarca, Países Baixos, Hungria, Finlândia, Grã-Bretanha, Itália, Suécia e Eslováquia, que asseguraram a passagem à final da distância que foi ganha depois pela suecas.