O despacho de indiciação apresentado pelo Ministério Público na operação Influencer permite perceber que as comunicações de Galamba foram interceptadas pelo menos 82 mil vezes, revela o Público.

No entanto, fonte da Polícia Judiciária explicou ao jornal diário que esse dado não corresponde a igual número de conversas escutadas. Isto porque “cada vez que o equipamento se liga através de dados próprios à Net há um registo, que, contudo, não tem qualquer conteúdo”, explica.

Este valor é retirado pelo número da “sessão” — registo de conversa, mensagem ou acesso à internet — da última escuta apresentada como prova no despacho: 82.676. Todavia, o despacho identifica menos de uma dezena de escutas como prova contra o ex-ministro das Infraestruturas.

Afonso Salema, ex-CEO da Start Campus, é o suspeito mais “amplamente citado”, com mais de 60 conversas referenciadas. De Rui Oliveira Neves, avança o Público, são poucas as conversas referidas no despacho mas este tem mais de 100 mil sessões registadas, entre dois telefones escutados.

Por fim, Diogo Lacerda Machado tem também menos de 10 conversas citadas como prova, com a sessão mais antiga a dezembro de 2022.