Era suposto Sandro Tonali ser o centro das atenções do jogo entre o Newcastle, o atual clube do médio, e o AC Milan, equipa que abandonou no verão após três temporadas. No entanto, o papel do jogador de 23 anos no embate entre os dois emblemas na última jornada do grupo F da Liga dos Campeões, decisivo para a passagem aos oitavos de final, vai ser diferente do habitual. “Tentaremos utilizar as pequenas informações que o Sandro nos deu”, disse o Eddie Howe, treinador dos ingleses. Afinal, impedido de ajudar dentro das quatros linhas, apenas a posição de observador externo resta ao italiano nesta fase da carreira.

No final de outubro, Tonali foi suspenso durante dez meses após ter admitido o envolvimento num esquema ilegal de apostas que assolou o futebol italiano. O médio assumiu que, quando representava o AC Milan e, ainda antes, no Brescia, apostou nas equipas que representava. O caso não deixou o Newcastle agradado, com os ingleses a admitirem entrar numa batalha legal com o AC Milan. Os magpies pagaram 70 milhões de euros pelos serviços do jogador que ficou vinculado à equipa da Premier League durante seis temporadas. Depois de ter realizado 12 jogos antes do castigo, o Newcastle ficou a saber que só pode voltar a ter o internacional disponível no início da próxima temporada de 2024/25.

O investimento que o Newcastle levou a cabo nos últimos tempos tem como objetivo alcançar um bom desempenho na Liga dos Campeões. Por isso, não deixa de existir uma certa dose de frustração no clube com capital saudita ao ver o jogador mais caro do último mercado (o segundo mais caro da história do clube) não poder contribuir num jogo de “vida ou morte” dos ingleses no regresso à liga milionária.

Apesar de Newcastle e Tonali estarem a trabalhar numa redução de salário durante a suspensão – aspeto que, segundo o The Telegraph, até pode afetar a forma como o clube vai atacar o mercado de janeiro –, o médio continua a trabalhar com a restante equipa de modo a apreender os fundamentos táticos de Eddie Howe. Além disso, como conta o The Athletic, o italiano encontra-se a treinar aspetos específicos do seu jogo, nomeadamente no capítulo físico, sendo que, inclusivamente, o Newcastle está a pensar realizar jogos particulares à porta fechada no próximo verão para averiguar a condição do jogador.

A importância que Tonali demonstrou no início da temporada (o último jogo que realizou foi a 25 de outubro, contra o B. Dortmund) tornou a ausência difícil de colmatar. Por isso, é expectável que o Newcastle possa vir a reforçar o meio-campo no mercado de janeiro. O nome de Rúben Neves, atualmente na Arábia Saudita, chegou a entrar nas contas. O português podia regressar à Europa pela porta de um clube cuja propriedade é a mesma do Al Hilal. No entanto, o jogador formado no FC Porto esclareceu à BBC que a transferência por empréstimo não se vai realizar. “Não vou. Acho que são rumores por causa dos proprietários dos clubes, é claro, e porque também joguei na Inglaterra, disse Rúben Neves. “Houve interesse do Newcastle antes de eu vir para cá, mas estou muito feliz aqui, a minha família está muito feliz, então estou-me a divertir muito”, afirmou Rúben Neves. A solução, vai-se divulgando em Inglaterra, pode passar por Kalvin Phillips.

Certo é que o lugar de Tonali no Newcastle-AC Milan é na bancada. A propósito do jogo, Stefano Pioli, treinador do AC Milan que lançou o médio nos rossoneri, em 2020/21, quando o jogador ainda estava emprestado pelo Brescia, foi questionado sobre se tinha conhecimento do vício do jogador em apostas quando este ainda estava em Itália. “Não, não sabia nada sobre o problema do Sandro. Ele era educado, respeitado e respeitava os outros, era um rapaz sensato. Mesmo que ache que tenho um relacionamento próximo e aberto com os jogadores, que não falo apenas sobre futebol, não sei tudo sobre o que eles fazem lá fora”, apontou o técnico. “No momento em que o Newcastle o contratou foi um bom negócio, assinaram um grande acordo e o que aconteceu depois ninguém poderia esperar”.

Tonali começou a jogar futebol numa academia do AC Milan, mas acabou por se mudar com 12 anos para Brescia. Aos 17, fez a estreia como sénior na Serie B. Acabou por rumar ao conjunto de Milão em 2020 por empréstimo, sendo que os rossoneri acabaram por acionar a opção de compra que tinham sobre o jogador. Tonali ganhou destaque na Serie A e começaram a surgir comparações com Andrea Pirlo. Este verão, tornou-se no jogador italiano mais caro de sempre e era tido como uma das potenciais estrelas da Itália na fase final do Campeonato da Europa de 2024, onde vai tentar revalidar o título ganho no Euro-2020.