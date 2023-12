A “grande maioria” dos países da OCDE tem em conta a carreira contributiva completa para calcular o valor da pensão a atribuir. Portugal faz parte do grupo de sete países onde isso não acontece, ao lado da Colômbia, Costa Rica, França, Eslovénia, Espanha e EUA. Ainda assim, dentro deste leque, é o que usa mais anos (os 40 melhores). A OCDE alerta que considerar apenas os melhores anos pode gerar “efeitos perversos e regressivos”.

A conclusão consta no relatório Pensions at a Glance 2023, divulgado esta quarta-feira, que todos os anos analisa tendências nos sistemas de pensões dos vários países da organização ou alterações pontuais (por exemplo, causadas pela pandemia). Recorrentemente, a OCDE traça comparações entre as regras aplicadas nos diferentes países. Uma das que é salientada no relatório de 2023 tem a ver com os anos da carreira contributiva usados no cálculo das pensões.

“A grande maioria dos países da OCDE tem em conta os salários ao longo de toda a carreira contributiva para calcular as prestações de reforma. Recentemente, Áustria, Chéquia, Grécia e Noruega juntaram-se a este grupo”, indica a organização.

