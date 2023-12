As primeiras aparições das ugly Christmas sweaters (“camisolas feias de Natal”, em tradução livre) aconteceram durante os anos 1950, a par de um boom na comercialização da época festiva. Conhecidas, à época, como Jingle Bell sweaters, não chegaram verdadeiramente ao mercado mainstream até à década de 1980, às cavalitas de comediantes como Bill Cosby, que as levaram para a televisão, introduzindo-as à cultura popular.

Em 2002, dá-se um dos momentos mais determinantes nesta breve história, quando a primeira festa temática de ugly Christmas sweaters em Vancouver, no Canadá, elevou as menosprezadas camisolas “pirosas” e um novo patamar, inspirando todo um movimento. “No momento em que alguém vestiu esta peça de roupa de uma forma humorística, as pessoas começaram a ver o seu lado cómico e a pensar ‘esta coisa que está na parte de trás do roupeiro pode ser divertida, em vez de algo que ninguém quer'”, disse à CNN Brian Miller.

O canadiano é um dos três autores do manual “Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On” (sem edição portuguesa), tendo fundado também em conjunto uma loja online dedicada ao tema, onde se pode comprar todo o tipo de camisolas espalhafatosas inspiradas na quadra festiva.

Ao longo das últimas décadas, as “camisolas feias de Natal” conquistaram um lugar especial no imaginário coletivo, alastraram-se para o fast fashion e chegam, todos os anos, com novos bonecos e trocadilhos ao peito. “Quando fui à minha primeira Ugly Sweater Party, no início dos anos 2000, nunca teria antecipado que a peça levantasse voo desta forma”, reflete Miller, ainda à CNN. “O Natal pode ser bastante stressante — vestir algo ridículo pode ajudar a reduzir a pressão.”

Com ou sem trocadilhos, narizes de rena em riste, flocos de neve e muitos losangos à mistura, espreite a galeria para conhecer esta lista de compras do Observador, com 21 sugestões de camisolas para entrar no espírito que a quadra impõe. E não se esqueça de clicar em cima das legendas das imagens para aceder aos sites dos artigos.