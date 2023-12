Menos de 24 horas depois de atingir um adversário na cara, Draymond Green foi suspenso “de forma indefinida” pela NBA. Em comunicado, a liga norte-americana de basquetebol explicou que o jogador dos Golden State Warriors é reincidente, uma vez que já tinha sido suspenso anteriormente esta temporada, e não deu uma data para o regresso à competição.

“O jogador Draymond Green, dos Golden State Warriors, foi suspenso indefinidamente por acertar na cara de Jusuf Nurkić, dos Phoenix Suns. A decisão foi anunciada hoje por Joe Dumars, vice-presidente executivo da NBA. Esta decisão leva em conta o histórico de reincidência de atos antidesportivos. A suspensão tem efeitos imediatos. O jogador terá de cumprir com algumas condições da liga e da equipa antes de regressar à competição”, pode ler-se no comunicado da NBA.

Draymond has been ejected after flagrant foul on Nurkić pic.twitter.com/RmrLU5tdw8 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 13, 2023

O incidente ocorreu esta terça-feira, em Phoenix, na receção dos Suns aos Warriors. No início do terceiro período, Green e Nurkić estavam a lutar pela posição até se envolverem em agarrões que só terminaram quando o primeiro girou e acertou na cara do segundo. O jogador dos Suns caiu no chão, acabando por recuperar e participar no jogo até ao fim, e Green foi imediatamente expulso.

“Ele estava a puxar-me pela anca e eu estava a tentar soltar-me para receber a bola. Fiz contacto. Como sabem, não sou pessoa de pedir desculpa por algo que quis fazer. Mas peço desculpa ao Jusuf, porque não tive intenção de o atingir”, explicou Draymond Green depois do jogo, nesta que foi a terceira expulsão da temporada e a 18.ª da carreira, um registo máximo entre os jogadores ativos.

ESPN Sources: The NBA is suspending Golden State’s Draymond Green indefinitely. pic.twitter.com/CNaIXavM0C — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 14, 2023

“Não sei o que se passa com ele, não sei. Pessoalmente, sinto que este irmão precisa de ajuda. Só fico contente porque não tentou sufocar-me… Isto não teve nada a ver com basquetebol. Só estava ali a tentar jogar basquetebol”, defendeu Nurkić, com o treinador dos Golden State Warriors a ter uma opinião semelhante. “Precisamos dele, precisamos do Draymond. Ele sabe disso, já falei com ele. Tem de encontrar uma maneira de manter uma postura e estar lá para os colegas”, disse Steve Kerr, sublinhando que a equipa de San Francisco leva 13 derrotas para 10 vitórias esta temporada.

Draymond Green, de 33 anos, já tinha sido suspenso por cinco jogos há menos de um mês, quando também se envolveu numa altercação com Rudy Gobert durante uma partida contra os Minnesota Timberwolves, e não existe grande precedente para uma suspensão indefinida. Em 2010, Gilbert Arenas foi suspenso indefinidamente por ter levado armas de fogo para o balneário dos Washington Wizards, ainda que o castigo tenha acabado por ser convertido para 50 jogos de ausência.