O Benfica foi multado em 3.825 euros devido aos incidentes no jogo com o Farense (1-1), da 13.ª ronda da I Liga de futebol, após arremesso de objetos ao treinador Roger Schimdt, anunciou esta quinta-feira a Liga de clubes.

“Aos 19 minutos da segunda parte foi retardado o reinício de jogo em cerca de 30 segundos, devido ao arremesso de alguns objetos por adeptos afetos ao clube visitado, tendo um copo de plástico sido lançado para o interior do terreno de jogo sem atingir qualquer interveniente”, lê-se no mapa de processos sumários decididos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esta quinta-feira.

Estas informações, que constam no relatório do árbitro e do delegado da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), levaram o órgão de disciplina da FPF a multar os ‘encarnados’ pelo comportamento do seu público no encontro do dia 8 de dezembro.

No dia seguinte, Rui Costa, presidente do Benfica, lamentou a atitude “despropositada” dos adeptos para com Roger Schmidt, e lembrou que o treinador alemão venceu Liga e Supertaça.

“Não posso deixar de lamentar o que aconteceu ontem [dia 8 de dezembro]. Creio que em 120 anos da história do clube nunca se viu situação como a de ontem. Lamento profundamente, acho que não é este o respeito que o nosso treinador merece”, destacou Rui Costa.

As ‘águias’ foram ainda multadas em 8.925 euros por “comportamento incorreto do público”, devido ao uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos.

Por seu turno, o Farense foi penalizado em 531 euros por atraso no reinício do jogo na Luz: “A segunda parte iniciou-se com um atraso de 2 minutos em virtude da demora da equipa visitante no regresso a terreno de jogo, não apresentando motivo justificativo”.

Já o uso de engenhos explosivos pelos seus adeptos na Luz valeu uma multa de 765 euros aos ‘leões’ de Faro.