Hirayama, o protagonista de Dias Perfeitos, o novo filme de Wim Wenders, é um homem de meia-idade que limpa sanitários públicos em Tóquio. Todas as manhãs, depois de regar as suas plantas e tomar café, Hirayama pega no equipamento, mete-se numa camioneta e faz a sua ronda, limpando tudo com uma meticulosidade e um brio profissional exemplares (basta olhar para o seu mais jovem e apatetado colega para ver a diferença). A sua vida é feita de uma rotina cumprida sem o menor desvio. Almoça uma sandes no mesmo banco do mesmo jardim, fotografa árvores com a sua máquina portátil, lava-se nos mesmos banhos públicos, janta no mesmo modesto restaurante de bairro, lê sempre antes de ir dormir.

Interpretado por Kôji Yakusho, vencedor do prémio de Melhor Ator no Festival de Cannes, Hirayama é também uma personagem associada ao passado e à era analógica por Wim Wenders. Lê autores clássicos em livro, não tem computador ou televisão nem anda nas redes sociais, ouve rock antigo em cassetes, fotografa em película e manda revelar os rolos numa lojazinha do bairro. E tira o máximo de satisfação de todos estes prazeres simples, parecendo estar completamente satisfeito e realizado com a sua existência rotineira, sossegada e frugal, sem desejar um emprego melhor onde ganhe mais dinheiro, uma casa maior, um carro em vez da sua bicicleta.

Não há mal nenhum em fazer o elogio dos pequenos prazeres e das alegrias simples da vida, com sinceridade ou verosimilhança. Nem de uma existência vivida segundo os preceitos do “small is beautiful”, em que se prescinde de tudo o que é um dado adquirido para o cidadão ou a família média, como eletrodomésticos sofisticados e novidades ou modas tecnológicas, preferindo o que é considerado anacrónico, e se reduz a sociabilidade a um mínimo, como faz Wim Wenders em “Dias Perfeitos” através do corretíssimo e lacónico Hirayama (que só começará a falar mais com o aparecimento súbito de uma sobrinha, e depois da irmã, altura em que o filme nos sugerirá também porque é que este homem obviamente educado, sensível e culto escolheu viver como vive).

O problema com Dias Perfeitos, além de tudo nele ser óbvio, claro, certinho, para que percebamos bem o que o realizador quer dizer, está no facto de, além de Wim Wenders idealizar – ou ingenuamente, ou de forma calculista, em nome da “mensagem” que quer passar — a existência dos trabalhadores anónimos e com ofícios ingratos como Hirayama, ter também uma atitude condescendente para com eles. É a mesma atitude do sujeito bem instalado na vida, que todos os dias, ao sair do seu condomínio, congratula a empregada da limpeza do prédio por estar satisfeita com a sua condição e não ter mais ambições, e saber o que é o mundo real e as suas agruras – ao contrário dos artistas privilegiados como Wim Wenders.

“Dias Perfeitos” é pouco mais do que uma pose — bem estudada e construída, conceda-se. A palavra “fake”, tão usada e abusada nos dias que correm, serve-lhe como uma luva. É um filme tão fingido como paternalista e reacionário. E isto vindo de um cineasta que se apresenta como “progressista”.