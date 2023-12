Ambos tinham como mal menor a chegada ao playoff da Liga Europa. Do lado do Benfica, que estava fora da Liga dos Campeões, restava apenas ganhar por dois ou mais golos ao Salzburgo para evitar sair das provas europeias; do lado do Sp. Braga, que ainda podia chegar aos oitavos da Liga dos Campeões, podia deixar de depender de si caso não pontuasse com o Nápoles. Ambos foram vivendo um carrossel de emoções entre a qualificação para a segunda competição da UEFA e o afastamento do plano internacional mas, com golos nos minutos finais, tudo terminou da melhor forma para encarnados e minhotos. Agora, segue-se a próxima fase de uma competição diferente, com o respetivo acesso discutido num playoff que se joga em fevereiro.

Não se pode dizer que tenha sido uma noite com muitas surpresas e as que existiram não foram totalmente más tendo em conta as ambições dos conjuntos nacionais que transitam da Champions, tendo em conta que a “equipa da moda” da Premier League, o Brighton, atirou o Marselha para a segunda posição e o Rangers, ao ganhar na Andaluzia, deixou o Betis de fora da Liga Europa. Assim, a Roma de José Mourinho, Renato Sanches e companhia surge como adversário mais forte entre os sete possíveis, onde entram todas as três formações francesas que integram a prova: Marselha (de Vitinha), Rennes e Toulouse. A par da armada gaulesa e dos romanos surgem também os menos cotados Friburgo, Sparta Praga e Qarabag.

Já o Sporting, que por ter duas equipas portuguesas a caírem da Champions terá apenas seis adversários no leque de opções para o sorteio da próxima segunda-feira (12h), tem como “fava” o AC Milan de Rafael Leão e companhia, apurado com um triunfo na última ronda em Inglaterra frente ao Newcastle, e como potencial “brinde” o Young Boys, campeão suíço que mostrou menos argumentos do que os restantes nomes ao longo dos grupos. Pelo meio estão ainda Galatasaray, Lens, Feyenoord e Shakhtar, que foi adversário do FC Porto.

Equipas apuradas para o playoff via Liga dos Campeões

Galatasaray (Turquia, 5 pontos atrás de Bayern e Copenhaga mas à frente do Manchester United)

Lens (França, 8 pontos atrás de Arsenal e PSV mas à frente do Sevilha)

Sp. Braga (Portugal, 4 pontos atrás de Real e Nápoles mas à frente do Union Berlim)

Benfica (Portugal, 4 pontos atrás de Real Sociedad e Inter mas à frente do Salzburgo)

Feyenoord (Países Baixos, 6 pontos atrás de Atl. Madrid e Lazio mas à frente do Celtic)

AC Milan (Itália, 8 pontos atrás de B. Dortmund e PSG mas à frente do Newcastle)

Young Boys (Suíça, 4 pontos atrás de Manchester City e RB Leipzig mas à frente do Estrela Vermelha)

Shakhtar (Ucrânia, 9 pontos atrás de Barcelona e FC Porto mas à frente do Antuérpia)

