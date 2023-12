O X, antigo Twitter, tem agora mais um rival em território europeu. A Meta de Mark Zuckerberg disponibilizou esta quinta-feira, 14 de dezembro, a Threads, a sua nova rede social, nos países da União Europeia.

“Hoje estamos a abrir a Threads a mais países na Europa. Bem-vindos”, escreveu Mark Zuckerberg na rede social, que foi desenvolvida pela equipa do Instagram para partilhar atualizações de texto e participar em conversas públicas.

Há já algumas semanas que a empresa de Mark Zuckerberg aguçava a curiosidade dos utilizadores europeus em relação à sua nova aposta. Pesquisando pela palavra ‘Ticket’ no Instagram, surgia um pequeno ícone no canto da barra de pesquisa, onde era possível ver uma contagem decrescente para o “lançamento do Threads na UE”, simulando um bilhete para o dia 14 de dezembro, às 11 horas. No site, também foi disponibilizada a mesma contagem decrescente, imitando o aspeto do logótipo da plataforma.

A Threads usa a mesma lógica de mensagens curtas do X e é visualmente semelhante ao antigo Twitter. Desde o lançamento, a 6 de julho, a aplicação já conquistou milhões de utilizadores nos Estados Unidos e no Reino Unido. Os últimos números revelados por Mark Zuckerberg sobre a aplicação são de 25 de outubro, quando disse que o total de utilizadores aproximava-se “quase dos 100 milhões”.

Mas, até agora, os utilizadores da União Europeia não tinham acesso à rede social, que embora tenha uma aplicação individual está fortemente ligada ao Instagram – nos mercados onde foi lançado, era necessário ter uma conta de Instagram para aceder à Threads.

Terá sido justamente essa ligação a justificar a chegada mais tardia da rede social aos países da União Europeia. Há uns meses, Christine Pai, porta-voz da empresa, reforçou que o lançamento europeu não aconteceu devido a uma “incerteza regulatória futura”. Conforme escreveu o Observador em julho, a Lei dos Mercados Digitais, que entrou em ação a 25 de agosto, impede as empresas de darem um tratamento favorável aos seus próprios produtos.

Para alcançar os milhões de utilizadores disponíveis na União Europeia, a Meta deixa a opção de aceder à Threads mesmo sem ter uma conta. “As pessoas que usam a Threads sem perfil podem navegar pelo conteúdo, pesquisar contas, partilhar conteúdo através de uma cópia de link ou partilha de plataforma e reportar conteúdo do Threads, mas não podem interagir com o conteúdo”, é explicado num comunicado da empresa.

Para usar todas as funcionalidades, é possível criar uma conta diretamente a partir do registo que tem no Instagram.

A aplicação surge nas lojas como “Threads by Instagram” e está disponível para Android, iOS e também é acessível através da versão web.