O Papa Francisco considerou este sábado que é preciso defender o Natal do atual modelo comercial e consumista que é, na sua opinião, um absurdo.

Durante uma audiência com os artistas do concerto de Natal, que se realiza esta noite, o pontífice afirmou que o Natal é talvez a festa mais rica em canções populares que combinam simplicidade, teologia e harmonia. Neste sentido, o Papa disse aos artistas que cada um contribuirá com a sua originalidade, com as suas vozes e com os seus talentos.

“Isso é lindo porque diversas vozes de várias partes do mundo cantarão para o nascimento de Jesus”, afirmou.

O evangelho de Natal é único, mas não pode ser cantado de forma uniforme, vincou, acrescentando que “a tendência do modelo tecnocrático é, pelo contrário, padronizar e uniformizar”.

A arte é algo diferente e as canções de Natal devem ser cantadas com uma arte que vem do coração. Sabemos, infelizmente, que o Natal também é vítima deste modelo comercial e consumista”, reforçou. Motivo pelo qual, Francisco pediu às pessoas para que defendam o Natal.

O Papa Francisco, que no domingo fará 87 anos, presidirá à Missa do Galo, celebração tradicional da Igreja Católica, na véspera de Natal, na Basílica de São Pedro, no Vaticano. No dia de Natal, pelas 12h00, o pontífice fará a tradicional bênção Urbi et Orbi na varanda daquele templo.