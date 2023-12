Foram necessários 11 jogos: 11 jogos depois, o Benfica conseguiu vencer o Sp. Braga em partidas consecutivas, sendo preciso recuar até 2019/20 para encontrar dois triunfos seguidos dos encarnados contra os minhotos. A equipa de Roger Schmidt ganhou na Pedreira este domingo e subiu à liderança provisória da Primeira Liga na antecâmara do Clássico de Alvalade, tendo agora mais dois pontos do que Sporting e FC Porto.

O Benfica venceu 70% das últimas 10 visitas a Braga, vingando-se agora da derrota de há um ano: logo depois do Mundial do Qatar, nos últimos dias de dezembro, naquele que acabou por ser o primeiro desaire de toda a temporada dos encarnados. Com esta vitória, a equipa de Roger Schmidt completou uma semana praticamente perfeita em que venceu o RB Salzburgo e garantiu a repescagem para a Liga Europa e pode ficar isoladamente no topo do Campeonato se Sporting e FC Porto empatarem já esta segunda-feira.

Depois do jogo, na zona de entrevistas rápidas, Roger Schmidt assumiu que esta foi “uma vitória diferente das outras”. “Tivemos de sofrer no final e lutar muito pela vitória, o Sp. Braga deu tudo no final para tentar a vitória. Mas tivemos um guarda-redes muito bom na baliza hoje, em duas ou três bolas difíceis ele esteve sempre lá. Demos tudo para ganhar o jogo. Parabéns à equipa”, começou por dizer o alemão.

“A verdade é que vimos duas partes muito distintas. Na primeira estivemos muito bem, com posse, encontrámos jogadores entrelinhas e estivemos bem ao sair rápido para o ataque. Se tiveres bola e o adversário tiver de defender mais, acabas por deixá-los mais longe da nossa baliza. Nos últimos minutos eles colocaram-nos sob pressão, os nossos defesas e médios tiveram de defender muito perto da área e os avançados também tiveram de ajudar”, acrescentou Schmidt.

Por fim, o treinador encarnado comentou o facto de o Benfica já ter vencido FC Porto, Sporting e Sp. Braga esta temporada. “Diz que nós somos capazes de dar o melhor neste tipo de jogos. No final fomos sempre a equipa que mereceu vencer esses jogos. Infelizmente, perdemos pontos noutros jogos, mas ainda estamos longe do final. Resultado do Clássico? Nunca respondo a esse tipo de perguntas. Não me interessa, o que interessa é que nós ganhámos hoje. Agora temos um jogo da Taça da Liga, mas quase que não há Natal em Portugal, não há pausas. Mas será um tempo para estarmos com as nossas famílias”, terminou.

Já Tengstedt, que voltou a decidir um jogo importante depois de ter marcado o golo da vitória contra o Sporting, defendeu que esta “foi uma noite boa”. “Um jogo difícil, num estádio difícil, mas conseguimos os três pontos. Estamos felizes. É sempre bom marcar cedo, acreditámos em nós. O Sp. Braga é uma boa equipa, ganhámos e estamos felizes. Espero marcar mais golos em jogos destes. Quero sempre marcar, mas o importante é a equipa. Foi uma vitória importante. Estamos juntos, lutámos pela vitória. Criámos oportunidades de golo e ganhámos de forma justa”, disse o avançado dinamarquês.