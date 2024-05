"PS e Chega podem ter a tentação de ir a votos"

Miguel Santos, deputado do PSD e presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação,. vai ter nos próximos meses dois grandes dossiês em cima da mesa: o novo aeroporto de Lisboa e a nova estratégia para a Habitação desenhada. O social-democrata acredita que o Parlamento vai ser o palco privilegiado para que o Governo consiga encontrar os consensos necessários para aprovar as medidas que querem implementar. “Se forem boas, a responsabilidade dos partidos que as chumbam é maior.”

Em entrevista ao Observador, no programa “O Sofá do Parlamento”, Miguel Santos diz que está em curso uma corrida entre Pedro Nuno Santos e André Ventura pela liderança da oposição ao Governo e não descarta a hipótese de haver um fim abrupto da legislatura. “Se PS ou o Chega acreditarem que têm um maior apoio popular podem ter a tentação de ir a eleições [antecipadas]”.

Na ressaca da tomada de decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa, Miguel Santos considera que a ANA não vai ser um entrave: “Só tem que estar de boa fé”. Para o social-democrata, o mais difícil já foi feito — “tomar a decisão” — e encontrar o modelo de financiamento encontrado pelo Governo liderado por Luís Montenegro.

[Ouça aqui o Sofá do Parlamento com o deputado Miguel Santos]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A ANA deve estar de boa fé porque só tem a ganhar em todos os níveis”

O Governo anunciou esta semana o novo aeroporto de Lisboa mas só para negociar com a ANA podem ser necessários quatro anos e meio. Isto não deixa as expectativas dos portugueses frustradas?

O processo do aeroporto é um processo difícil e longo. Esta decisão, e isso foi recordado por decisores políticos, tem 50 anos. É curioso que, do anúncio feito ontem, parece-me que existe um consenso bastante alargado relativamente à decisão do Governo. O PS, sendo o principal partido da oposição, também recordou os 50 anos deste processo, sendo que muitos foram de governação do socialista. Inclusive os últimos oito, em que também houve uma indecisão. Penso que não há uma expectativa que o aeroporto apareça de hoje para amanhã. Isso não vai acontecer. Há um processo que vai decorrer daqui para a frente, mas a decisão foi a parte mais difícil.

E acha que a ANA vai estar de boa fé neste processo, porque tem um prazo até 46 meses para apresentar todos os relatórios?

A ANA deve estar de boa fé porque só tem a ganhar em todos os níveis. Em termos económicos, mas também em termos institucionais, porque tem uma concessão que tem regras, deveres e direitos. A decisão foi tomada por consenso. Existiu bom senso na partilha do processo decisório entre PSD e PS, criando uma comissão técnica para ter uma sustentabilidade para o futuro. Para além disso, por indicação do PSD existia também o objetivo de que as obras na Portela avançassem rapidamente. A verdade é que não avançaram. Agora vão ter mesmo que avançar. O aeroporto vai demorar, no mínimo, dez anos e são precisas soluções mais rápidas. Essas obras já deviam ter começado há um ano e são indispensáveis para conseguir aguentar, e até aumentar, a capacidade do país.

No plano financeiro, o Governo não quer pagar as obras — o aeroporto, o TGV e a travessia sobre o Tejo — através do Orçamento do Estado. O facto de não haver uma estimativa real dos custos não corre o risco destes projetos ficarem no plano das intenções?

Assim tem acontecido no passado e não pode acontecer daqui para a frente, porque é uma descredibilização e um descrédito. O Governo não vai correr esse risco. O modelo financeiro tem que ser ajustado se não queremos onerar o erário público. Não há soluções milagrosas. Não se consegue inventar a roda. Tem que se ir buscar os parceiros, os concessionários e os privados, que estejam na disposição de fazer investimento, substituindo-se ao Estado nesses termos, com o equilíbrio que será necessário para ressarcir esses parceiros. Dentro dos modelos que podem ser seguidos, só mesmo o PSD é consegue avançar com este processo. Os outros partidos teriam alguma renitência em avançar e isso provavelmente levaria a mais 50 anos de indecisão.