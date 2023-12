Alex Batty, o britânico que desapareceu aos 11 anos e foi recentemente encontrado em França, passou algumas temporadas dos últimos dois anos numa pousada na aldeia de La Bastide, na localidade de Camps-sur-l’Agly, em Aude, no sul de França.

Hoje com 17 anos, Batty foi encontrado em Revel, perto de Toulouse, na semana passada. Perante a atenção que está a ser dada ao caso, os donos da pousada Cabania gîte de la Bastide, onde o jovem passou algum tempo, querem explicar mais sobre o papel que tiveram no caso.

Ingrid Beauve e Frederic Hambye dizem que foram apanhados “numa espiral mediática” nos últimos dias e que sentiram a necessidade de clarificar algumas informações. Num documento disponível no site do alojamento que existe há 30 anos, é explicado que o jovem chegou no fim do outono de 2021 à pousada e que se identificou como Zach. Na altura, estaria acompanhado pelo avô e pela mãe.

