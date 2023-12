O partido SNS, do Presidente sérvio, conquistou a vitória nas eleições legislativas na Sérvia, com 46,7% dos votos, de acordo com os resultados preliminares divulgados esta segunda-feira pela comissão eleitoral local.

A oposição unida sob o lema “Sérvia contra a violência” obteve 23,58% dos votos, de acordo com estes resultados, que só serão definitivos dentro de alguns dias, uma vez expirado o prazo de recurso.

Em Belgrado, a comissão local atribui ao SNS, partido do Presidente Aleksandar Vucic, a vitória nas legislativas antecipadas de domingo, com 44,5% dos votos, noticiou a agência France-Presse (AFP).