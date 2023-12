António Horta Osório estará com o fundo de investimentos Warburg Pincus a preparar uma oferta de mais de seis mil milhões de euros pela Altice Portugal, avança o Financial Times, citando fontes anónimas.

Segundo a notícia, Horta Osório será mais do que um assessor na operação. Uma fonte cita-o como parceiro da Warburg nesta oferta, pelo que terá um papel relevante se o negócio se concretizar, ainda que esse papel não esteja para já definido. António Horta Osório teve um papel relevante, em 2006, quando liderava o Santander Negócios na OPA (Oferta Pública de Aquisição) lançada pela Sonae à Portugal Telecom.

Na altura, Henrique Granadeiro, presidente não executivo da Portugal Telecom, apelidou o Santander de banco traidor, já que era um dos bancos com quem a PT trabalhava. Em entrevista à Visão, nessa altura, Granadeiro dizia que o Santander tinha um grau de conhecimento da vida interna financeira da PT que tornava “discutível, para não dizer condenável, o facto de, com base em conhecimentos íntimos, ter financiado uma OPA contra nós”. O Santander foi o assessor financeiro da Sonae nessa OPA.

Em 2006/7 a OPA da Sonae não foi para a frente. Acabou por falhar. Mas agora Horta Osório pode voltar a olhar para a empresa, que desde 2015 é do grupo Altice, de Patrick Drahi.

Horta Osório, desde que deixou o Crédito Suisse, no meio de um escândalo por ter infringindo as regras de confinamento durante a pandemia de Covid-19, escapando à queda do banco suíço, tem trabalhado como consultor no italiano Mediobanca e no fundo Cerberus, mas sem grande exposição pública. Em Portugal está na administração da Impresa e do grupo José de Mello.

As notícias internacionais têm dado conta que a Altice receberá ofertas pela empresa em Portugal até ao início de janeiro, já tendo tido a manifestação de interesse por várias empresas industriais e fundos de investimento, nomeadamente a Apollo. Recentemente a Bloomberg avançou que a Saudi Telecom, que entrou na Telefónica (e que agora levou o governo espanhol a comprar 10% da operadora), também estaria interessada.

A venda da Altice Portugal enquadra-se na estratégia de Drahi de venda de ativos para diminuir um endividamento que supera os 60 mil milhões de euros. Também em Portugal, a ligação da Altice a várias empresas suas fornecedoras com ligação ao antigo sócio Armando Pereira e ao empresário de Braga Hernâni Antunes está a ser investigada judicialmente.

A Warburg Pincus, acrescenta o FT, angariou, recentemente, financiamentos de 17 mil milhões de dólares e investiu nos anos recentes nos setores das telecomunicações e tecnologia. O FT não conseguiu obter comentários dos envolvidos.