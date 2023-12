É já a quinta edição do Prémio BPI Fundação ‘la Caixa’ Infância e, à semelhança dos anos anteriores, o principal objetivo é apoiar projetos que facilitem o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social de crianças em situação de vulnerabilidade. A ideia é transformar vidas quanto mais cedo melhor, valorizando a família como eixo de ação socioeducativa.

Em Portugal, uma em quatro pessoas que cresceram numa família com baixos recursos permaneceu nesta situação na vida adulta, sendo que os filhos de trabalhadores não qualificados ou com baixa escolaridade têm maior dificuldade em subir no elevador social, quem cresceu com um pai com o ensino básico é duas vezes mais afetado pela pobreza em comparação com quem tem um pai com o ensino secundário. As conclusões foram publicadas recentemente pelo estudo “Portugal e o Elevador Social: Nascer pobre é uma fatalidade”, uma iniciativa Nova SBE Economics for Policy Knowledge Center, com o apoio do BPI e da Fundação ‘la Caixa’.

É para quebrar este ciclo de pobreza que o Prémio Infância já apoiou desde o lançamento em 2019 um total de 155 projetos no valor de 5 milhões de euros, beneficiando mais de 35 mil crianças e jovens. Em 2023, dos 121 candidatos foram selecionados 39 projetos vencedores que receberam em média mais de 36 mil euros de um total de 1,4 milhões de euros. Na mais recente edição foram apoiados mais de 9 mil crianças e adolescentes.

Os projetos distinguidos oferecem respostas sociais em áreas prioritárias como o apoio à primeira infância, incluindo o desenvolvimento de competências parentais, incentivos ao reforço escolar e a ações que promovam a inclusão social através do desporto ou da arte. As iniciativas financiadas oferecem também soluções integrais para crianças com múltiplos fatores de vulnerabilidade e para a área da intervenção precoce, apoios de saúde e higiene infantil, promovem a saúde mental e a melhoria da qualidade de vida de crianças que sofrem de várias doenças como o cancro.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O processo de avaliação das candidaturas englobou para os projetos mais pontuados um exame complementar efetuado por um grupo de mais de duas dúzias de avaliadores colaboradores e reformados do BPI que, em regime de voluntariado, reuniram com estas entidades. Por fim, a seleção dos projetos vencedores foi realizada por um júri, presidido pelo sociólogo António Barreto.

Inspirado no lema “Ajudar quem ajuda”, os Prémios BPI Fundação ‘la Caixa’ são atribuídos todos os anos com a finalidade de apoiar projetos de instituições privadas sem fins lucrativos. Os Prémios – Capacitar, Solidário, Seniores e Infância – inserem-se na política de responsabilidade social do BPI e são financiados pela Fundação ‘la Caixa’. Em 2023, os quatro prémios atribuíram uma dotação total de 4,8 milhões de euros para apoiar mais de 18 mil beneficiários em situação de vulnerabilidade social. Desde 2010, os Prémios entregaram mais de 32 milhões de euro para a implementação de 1.035 projetos de inclusão social. Os projetos apoiados já ajudaram mais de 213 mil pessoas.