Na véspera de Natal o Presidente cumpre sempre a tradição de ir beber ginginha no Barreiro, este ano no meio de uma crise política e de um caso que o afeta muito diretamente: a suspeita de tratamento preferencial das gémeas luso-brasileiras, depois de contactos do seu filho Nuno Rebelo de Sousa. Marcelo não foi brando com o filho, dizendo que o contacto direto entre Nuno Rebelo de Sousa e Lacerda Sales, enquanto secretário de Estado da Saúde, mostra que “não conseguiu chegar onde queria por outro caminho” e garante sentir-se “consolado” com dados sobre a sua popularidade.

“Tenho muita pena de não ter sabido disso há quatro anos”. Marcelo garante que só soube agora, pelas notícias. das diligências do filho, a propósito do caso das gémeas, junto do então responsável do Governo. “Nessa altura é que eu devia ter sabido”, comentou aos jornalistas no Barreiro: “Mas isso diz respeito às relações pessoais. É evidente que pessoalmente retiro as conclusões de não ter sido dito o que devia ter sido dito, que permitia intervir para que não tivesse acontecido o que aconteceu”.

Ainda assim, esse encontro prova que Belém nada fez para favorecer o caso. Sem referir o nome do filho, Marcelo considera que “quem organizou e fez esse encontro fê-lo porque não conseguiu chegar onde queria por outro caminho, através do Presidente ou da Presidência. Por isso é que a seguir foi tentar outra coisa“.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Sem que ninguém lhe perguntasse, Marcelo disparou logo com a terceira conclusão que retira nesta altura e que diz respeito a si mesmo: a sua popularidade nas sondagens está segura. “Não podem ser só notícias menos boas como esta último”, referiu sobre aquela que envolve o seu filho, passando direta,mente para a sua popularidade juntos dos portugueses que “estão firmes”, garante. Segundo as últimas sondagens, refere Marcelo, “65% mantêm a confiança no Presidente e não trocam o conhecimento do Presidente de há 20 ou 30 anos por dois ou três meses em que tem havido crise política e em que houve muitas informações contrárias ao Presidente”. E rematou sobre o assunto: “Isso é uma consolação que eu registo”.

Saiu sem querer falar mais no caso e atirando aos jornalistas, que insistiam em mais perguntas, um “quem tem de falar não sou eu”. Nuno Rebelo de Sousa recusou sempre falar do caso desde que começou a ser contactado sobre a notícia da TVI.

Antes de o assunto ter chegado ao caso das gémeas, Marcelo ainda disse que este ano brindava “à paz” já que é ela que pode ajudar a fazer descer a inflação, os juros do crédito à habitação e também a fazer “crescer a economia na Europa, que não arranca sem a economia alemã a crescer”, afirmou.

Em Portugal disse haver três eleições importantes, colocando especial foco nas nacionais, as legislativas e as europeias, esperando que “o balanço de 2024 seja melhor do que dos anos anteriores”.