O ex-secretário de Estado da Saúde reconheceu que foi através de uma reunião com Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, que ficou a conhecer do caso das gémeas luso-brasileiras. Em entrevista ao Expresso, António Lacerda Sales reitera que não enviou “nenhum email” da sua caixa de correio eletrónico para pedir a marcação de consulta ao Hospital de Santa Maria e que não se lembra de ter dado “nenhuma indicação” à secretária e ao chefe de gabinete de então.

Lacerda Sales adianta que foi Nuno Rebelo de Sousa quem pediu para que ambos se reunissem e que o primeiro encontro aconteceu a 7 de novembro de 2019. Foi aí que soube do caso das gémeas com atrofia muscular espinal (AME). “Fez a apresentação de cumprimentos, dado que não o conhecia, e falou-me, factualmente, das duas crianças”, afirma, acrescentando: “Disse-me que conhecia duas crianças luso-brasileiras com AME, com perto de um ano e que seria importante fazerem um medicamento (Zolgensma) até cerca dos dois anos. Não me deu conta que haveria um processo paralelo do ponto de vista formal, que tinha havido contactos com a Estefânia, com a Casa Civil, que esse contacto tinha ido para o gabinete do primeiro-ministro e para o MS”.

Lacerda Sales garante que informou Nuno Rebelo de Sousa que “trataria este caso como todos os outros, sem privilégio”. Volta a garantir que não recebeu nenhum documento — “nos documentos que recebi do Ministério da Saúde não há qualquer referenciação em termos de processo formalmente constituído” — e que não marcou a consulta, nem através de telefonema nem enviou “nenhum email” da sua caixa de correio eletrónico. O ex-governante também não se recorda de ter dado indicações para que a secretária ou o chefe de gabinete de então fizessem o contacto.

A presidente do conselho de administração do Hospital de Santa Maria, Ana Paula Martins, revelou no Parlamento que a auditoria interna ao caso revelou que foi a Secretaria de Estado da Saúde que fez a referenciação para a primeira consulta da especialidade de neuropediatria das gémeas luso-brasileiras.

Além da primeira reunião entre Nuno Rebelo de Sousa e António Lacerda Sales, houve um segundo encontro — o ex-governante não sabe precisar quando — mas “sobre um assunto completamente diferente” (“trouxe dois empresários, creio que da hospitalização privada no Brasil”).