Com o novo ano às portas, a Lonely Planet, a maior editora de guias de viagem do mundo, já deu a conhecer os países escolhidos como os melhores para visitar em 2024.

A editora destaca países em quatro continentes, com apenas um da Europa: a Croácia. Na Ásia a editora escolhe quatro — Mongólia, Índia, Uzbequistão e Paquistão — enquanto que a pequena ilha das Caraíbas, Santa Lúcia, e México são os eleitos da América do Norte. Já na América do Sul a opção recai sobre o Chile, e em África a sugestão vai para um destino no norte, Marrocos, e Benim, perto do golfo da Guiné.

Pode ver a lista de “Best In Travel 2024″ dos dez países de eleição na fotogaleria acima.