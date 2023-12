Um banco diferente, uma percentagem distinta, o mesmo modelo de financiamento para um desfecho igual: depois de ter garantido os Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC) que estavam na posse do Millennium BCP em 2022, o Sporting fechou o acordo que estava há muito a negociar com o Novo Banco e resgatou o terço de VMOC que estava em falta, dando assim mais um passo na reestruturação financeira que tem vindo a desenvolver nos últimos anos. Desta forma, o clube vai passar a deter, de uma forma direta ou indiretamente, um total de 87,994% de capital social da sociedade verde e branca, sendo que o negócio voltou a envolver uma antecipação de receitas do contrato existente entre os leões e a NOS.

“Na presente data o SCP celebrou um contrato de compra e venda com o Novo Banco, S.A. tendo por objeto a aquisição, por transação realizada fora de mercado regulamentado, de: (i) 27.416.952 Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em Ações, emitidos em 17 de janeiro de 2011 pela Sporting SAD, com vencimento em 26 de dezembro de 2026 (os “Valores Sporting 2010”) e (ii) 24.000.000 Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em Ações, emitidos em 16 de dezembro de 2014, pela Sporting SAD, com vencimento em 16 de dezembro de 2026 (os “Valores Sporting 2014”). O Sporting poderá, querendo, exercer o direito de opção de vencimento antecipado dos Valores, nas seguinte datas: (i) nas datas de pagamento de juros, que são, respetivamente, quanto aos “Valores Sporting 2010” os dias 26 de dezembro de cada ano até 2026 e quanto aos “Valores Sporting 2014” os dias 16 de dezembro de cada ano até 2026; e (ii) anualmente, entre os dias 1 e 30 de junho, quanto a todos ou uma parte dos Valores, mediante pedido efetuado, nos referidos períodos, ao intermediário financeiro junto do qual os Valores se encontrem registados”, explicou a SAD do Sporting em comunicado enviado esta quarta-feira à CMVM.

“A operação de titularização de créditos denominada ‘Lion Finance no. 1’ da Sagasta Finance – STC, S.A. (adiante Sagasta) foi reembolsada integralmente no dia 22 de dezembro de 2023. Nesse mesmo dia, foi realizada uma nova operação de titularização de créditos denominada ‘Lion Finance no. 2’, colateralizada pelos mesmos créditos da ‘Lion Finance no. 1’ (i.e., créditos resultantes do contrato de cessão de direitos de transmissão televisiva e multimédia, de exploração da publicidade estática e virtual do Estádio José Alvalade, de distribuição do canal Sporting TV e direitos de patrocinador principal, celebrado a 28 de Dezembro de 2015, entre a Sporting SAD, a Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. e a NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.), resultando num aumento global líquido de cerca de €50.075.000,00 face à operação ‘Lion Finance no. 1’. O valor global emitido pela Sagasta situa-se atualmente em €113.900.000,00, sendo €95.247.805,00 alocados à Sporting SAD e €18.652.195,00 à Sporting Comunicação e Plataformas, S.A.”, explicou a esse propósito o segundo comunicado enviado pela SAD verde e branca à CMVM.

“O encaixe líquido desta operação permitiu à Sporting SAD reestruturar a dívida bancária, extinguindo a dívida originalmente pertencente ao Novo Banco, S.A (com capital em dívida de € 35.403.508,62), com exceção das locações financeiras. Em consequência, a Sociedade alterou a sua exposição financeira para apenas a Sagasta, excepto locações financeiras”, acrescentou ainda a mesma missiva.

Em atualização